Esquiva Falcão mantém ritmo intenso de treinos para a próxima luta

O brasileiro Esquiva Falcão está em sua fase final de preparação para a luta contra o francês Salim Larbi, que ocorre dia 10 de março, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Treinado por Robert Garcia, o brasileiro espera manter seu cartel invicto no boxe profissional para continuar a busca pelo cinturão de peso médio. Até agora foram 19 vitórias em 19 lutas, sendo 13 por nocaute.

A preparação do brasileiro está sendo feita em Riverside, cidade da Califórnia, que fica ao Oeste de Los Angeles. Esquiva Falcão divide as atividades entre sparrings, treino de força e cardio.

''Treino duas vezes ao dia de segunda a sábado e descansando apenas no domingo. Pela manhã eu faço físico e à tarde técnico, faço sparring três vezes na semana de segunda, quarta e sexta, de oito a dez rounds. Quando eu faço oito, já termino com quatro rounds de saco e exercícios gerais e quando eu faço dez, termino com dois a três rounds de saco, exercícios gerais e de força, sempre concluindo o trabalho do jeito que o treinador manda'', explica Esquiva Falcão.

Para a pesagem, que ocorre na véspera da luta, o capixaba precisa bater 72,5 kg ou menos na balança. ''Estou preparado, o peso está muito bom, com uns três, quatro quilos acima, faltando ainda duas semanas para minha luta. Estou treinando muito! Quero buscar essa vitória e dar mais um passo rumo ao cinturão da categoria dos médio'', disse Esquiva Falcão.

Ganhando a próxima luta, Esquiva Falcão deve começar a preparação para enfrentar Ryota Murata, possível próximo adversário e detentor do cinturão dos pesos médios da WBA. O japonês inclusive foi o algoz do brasileiro na final de Londres 2012.

Já o francês Salim Larbi não tem o renome de Murata, mas promete uma luta equilibrada, disputada em dez rounds. O francês perdeu suas últimas três lutas, mas esta é a primeira vez que Esquiva lutará neste formato.



