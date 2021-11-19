Esquiva Falcão luta eliminatória do título mundial neste sábado em Las Vegas

O brasileiro Esquiva Falcão enfrenta neste sábado, no Mandalay Bay, em Las Vegas, nos Estados Unidos, o canadense Patrice Volny. A luta do medalhista olímpico será eliminatória para o título do mundo da categoria dos médios (72,5 kg) da FIB (Federação Internacional de Boxe). O combate será às 20h na cidade norte-americana, ou 1h de domingo, no Horário de Brasília.

O vencedor irá disputar o cinturão que pertence ao cazaque Gennady Gennadyevich Golovkin, também conhecido como Triplo G. O boxeador detentor do título fará sua defesa em dezembro contra o japonês Ryota Murata, que venceu a final olímpica de Londres 2012 contra o capixaba. Esquiva Falcão versus Patrice Volny será o co-main event da disputa entre Terence Crawford e Shawn Porter e terá 12 rounds. Os atletas farão a pesagem na tarde desta sexta-feira (19) no local da luta e estão dentro do limite da categoria.

- Já assisti algumas lutas dele e é um atleta perigoso, muito rápido e alto! Tem 16 lutas, invicto com dez nocautes, mas eu estou bem preparado treinei muito para essa luta usei os melhores recursos para poder estar nessa fase.

- Estudei o adversário e vi algumas falhas dele, onde eu posso me aproveitar, nosso preparo físico foi para durar 12 rounds lutando, na curta distância, golpes de cintura e terminar na cabeça para poder ir minando a resistência e a envergadura dele - disse Esquiva Falcão, que está em Las Vegas acompanhado pelo pai Touro Moreno.

O medalhista olímpico defende uma invencibilidade de 28 lutas e tem 20 vitórias por nocaute. Seu adversário também está invicto, com 16-0. O canadense Patrice Volny vem de vitória sobre o compatriota Janks Trotter, em março deste ano.

- Esquiva está muito bem tecnicamente, fisicamente e psicologicamente. Está muito confiante, e posso dizer, pois estamos há oito juntos e já sei que ele está pronto. Certamente vai vencer a luta. Contamos com a torcida dos brasileiros - contou Sergio Batarelli, manager do brasileiro. - Será a luta mais importante de sua carreira, uma eliminatória para o título do mundo - completou.

A última luta de Esquiva Falcão ocorreu em fevereiro de 2021, um nocaute no sexto round contra o russo Artur Akavov. O brasileiro venceu as últimas cinco por KO. O brasileiro treinou em Riverside, na Califórnia, para o combate ao lado do coach Robert Garcia.