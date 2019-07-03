Esquiva Falcão enfrenta mexicano com cartel repleto de nocautes

O capixaba Esquiva Falcão conheceu seu próximo adversário na trajetória rumo ao cinturão mundial dos médios. O lutador vai enfrentar o mexicano Jesus 'La Joya' Gutierrez no dia 19 de julho, em Oxon Hill, nos Estados Unidos. Esquiva tem um cartel de 23 lutas e 23 vitórias, sendo 15 por nocaute, enquanto o rival tem 30 lutas, sendo 25 vitórias (12 nocautes), dois empates e apenas três derrotas.
''Com mexicano não pode dar mole e nem brincar. É só lembrar o que o gordinho Andy Ruiz fez. Estou muito bem preparado e pronto", disse Esquiva Falcão.
Sergio Batarelli, manager de Esquiva, teve de acelerar o processo de escolha junto à promotora Top Rank, já que houve uma mudança de adversário.
''Agora ele pega o Jesus Gutierrez, um lutador experiente e com cartel positivo para o Esquiva. México é um país tradicional no boxe. Não era para ser ele, mas o ganês Habib Ahmed desistiu alegando incompatibilidade de agenda de seu treinador no corner. Tivemos novamente que correr atrás de um lutador de última hora."
Triunfo em 2019
Em sua última luta, em março deste ano, Esquiva Falcão venceu o argentino Jorge Daniel Miranda por decisão unânime, em Mangaratiba.