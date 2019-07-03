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Boxe

Esquiva Falcão enfrenta mexicano com cartel repleto de nocautes

Adversário do medalhista olímpico será Jesus Gutierrez, que tem 25 vitórias no boxe, sendo 12 nocautes

Publicado em 

03 jul 2019 às 15:39

Publicado em 03 de Julho de 2019 às 15:39

O lutador capixaba Esquiva Falcão Crédito: Divulgação
O capixaba Esquiva Falcão conheceu seu próximo adversário na trajetória rumo ao cinturão mundial dos médios. O lutador vai enfrentar o mexicano Jesus 'La Joya' Gutierrez no dia 19 de julho, em Oxon Hill, nos Estados Unidos. Esquiva tem um cartel de 23 lutas e 23 vitórias, sendo 15 por nocaute, enquanto o rival tem 30 lutas, sendo 25 vitórias (12 nocautes), dois empates e apenas três derrotas.
''Com mexicano não pode dar mole e nem brincar. É só lembrar o que o gordinho Andy Ruiz fez. Estou muito bem preparado e pronto", disse Esquiva Falcão.
No Rio de Janeiro, capixaba Esquiva Falcão venceu a 23ª luta no boxe profissional Crédito: Mário Palhares/Divulgação
Sergio Batarelli, manager de Esquiva, teve de acelerar o processo de escolha junto à promotora Top Rank, já que houve uma mudança de adversário.
''Agora ele pega o Jesus Gutierrez, um lutador experiente e com cartel positivo para o Esquiva. México é um país tradicional no boxe. Não era para ser ele, mas o ganês Habib Ahmed desistiu alegando incompatibilidade de agenda de seu treinador no corner. Tivemos novamente que correr atrás de um lutador de última hora."
Triunfo em 2019
Em sua última luta, em março deste ano, Esquiva Falcão venceu o argentino Jorge Daniel Miranda por decisão unânime, em Mangaratiba.

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