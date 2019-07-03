Esquiva Falcão enfrenta mexicano com cartel repleto de nocautes

''Com mexicano não pode dar mole e nem brincar. É só lembrar o que o gordinho Andy Ruiz fez. Estou muito bem preparado e pronto", disse Esquiva Falcão.

Sergio Batarelli, manager de Esquiva, teve de acelerar o processo de escolha junto à promotora Top Rank, já que houve uma mudança de adversário.

''Agora ele pega o Jesus Gutierrez, um lutador experiente e com cartel positivo para o Esquiva. México é um país tradicional no boxe. Não era para ser ele, mas o ganês Habib Ahmed desistiu alegando incompatibilidade de agenda de seu treinador no corner. Tivemos novamente que correr atrás de um lutador de última hora."