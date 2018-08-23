Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Racismo

Esquiva Falcão é chamado de macaco na web: 'O que posso fazer é orar'

O lutador, que é assíduo nas redes sociais, postou no Twitter a foto de mensagens que ele recebeu com xingamentos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 ago 2018 às 19:25

Publicado em 23 de Agosto de 2018 às 19:25

Um dia após conhecer o seu próximo adversário, o pugilista capixaba Esquiva Falcão foi vítima de racismo na internet. O lutador, que é assíduo nas redes sociais, postou no Twitter a foto de mensagens que ele recebeu com xingamentos no Instagram.
"Macaco de m lixo negro f", escreveu o agressor.
Esquiva, porém, não caiu na provocação e respondeu: "Deus te abençoe". O boxeador recebeu apoio de vários seguidores e o perfil do usuário logo foi apagado.
"Confesso que não me abala, mas fico triste por pessoas que passam por essas mesmas situações e não têm emocional para aguentar. Todos nós somos iguais perante a Deus e não é um comentário assim que irá tirar minha paz. O que posso fazer é orar por uma pessoa dessa", disse Esquiva.
O capixaba Esquiva Falcão está invicto no boxe profissional: são 21 vitórias, sendo 15 por nocaute. O próximo combate será diante do russo Artur Akavov. A luta acontece em Las Vegas, nos Estados Unidos, no dia 20 de outubro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Arteterapia: 11 benefícios para a saúde mental no Dia Mundial da Arte
Imagem BBC Brasil
Wagner Moura é eleito pela Time uma das 100 pessoas mais influentes de 2026: 'Abriu um buraco no teto do mundo'
Imagem de destaque
Longevidade: por que proteínas e cálcio se tornam ainda mais importantes após os 40 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados