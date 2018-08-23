Esquiva Falcão é chamado de macaco na web: 'O que posso fazer é orar'

, o pugilista capixaba Esquiva Falcão foi vítima de racismo na internet. O lutador, que é assíduo nas redes sociais, postou no Twitter a foto de mensagens que ele recebeu com xingamentos no Instagram.

Esquiva, porém, não caiu na provocação e respondeu: "Deus te abençoe". O boxeador recebeu apoio de vários seguidores e o perfil do usuário logo foi apagado.

"Confesso que não me abala, mas fico triste por pessoas que passam por essas mesmas situações e não têm emocional para aguentar. Todos nós somos iguais perante a Deus e não é um comentário assim que irá tirar minha paz. O que posso fazer é orar por uma pessoa dessa", disse Esquiva.