Esquiva Falcão concede revanche a rival argentino em São Paulo

Esquiva Falcão está pronto para sua próxima luta Crédito: Arquivo pessoal

Depois de ter a luta de título mundial silver contra o chinês Ainiwaer Yilixiati adiada por conta da epidemia de coronavírus na China, o boxeador Esquiva Falcão vai conceder uma revanche em seu segundo combate como profissional no Brasil. O duelo surge como um "remember" da primeira luta de Esquiva no Brasil. O pugilista capixaba vai encarar o argentino Jorge Daniel Miranda em mais uma edição do "Boxing For You", marcado para o dia 29 de fevereiro, na Arena de Lutas, em São Paulo.

O atleta foi o mesmo que Esquiva Falcão venceu por decisão unânime em março de 2019, em Mangaratiba. A luta é válida pela categoria peso-médio (até 72,5 kg). O capixaba está invicto em sua carreira no boxe profissional, iniciada em 2014, após a conquista da medalha de prata nas Olimpíadas de Londres, em 2012. Já são 25 vitórias (17 por nocaute) no cartel do pugilista, que em sua última luta nocauteou o norte-americano Manny Woods, no terceiro round.

Mais experiente, "El Chino" tem mais que o dobro de vitórias que o capixaba (56 a 25), porém já foi vencido por 19 adversários (tendo sido nocauteado oito vezes). Vindo em má-fase na carreira, com três derrotas em suas últimas quatro lutas (incluindo o primeiro duelo com Esquiva Falcão), Jorge Daniel Miranda perdeu para o australiano Tommy Browne, por decisão unânime.

Outros Combates