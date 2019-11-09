Esquiva Falcão busca mais um nocaute para fechar o ano em alta

Esquiva Falcão encara Manny Woods nos EUA Crédito: Mikey Williams/Top Rank

O primeiro desafio já foi vencido pelo pugilista Esquiva Falcão. O capixaba bateu o peso e confirmou o seu combate diante do norte-americano Manny Woods, marcado para a noite deste sábado (09), nos Estados Unidos. Esquiva bateu 72,9 kg na pesagem oficial que aconteceu na sexta-feira (08), em Fresno, na California, mesmo local do combate, que vai acontecer no Chukchansi Park. O rival, que bateu 73,2 kg, é mais velho (32 anos) e tem o mesmo número de lutas (25) que Esquiva.

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Com um cartel de 16 vitórias, oito derrotas e um empate, Manny Woods vem em má fase, com duas derrotas em sequência. Do outro lado do ringue estará um Esquiva Falcão muito motivado para buscar a 25ª vitória. O capixaba está invicto em sua carreira no boxe profissional. O atleta de 29 anos quer mais um nocaute, o que seria o 17º em seu cartel, para fechar este ano com "chave de ouro" e ficar ainda mais perto de uma disputa de cinturão em 2020.