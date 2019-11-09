Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Boxe

Esquiva Falcão busca mais um nocaute para fechar o ano em alta

Pugilista capixaba acumula 24 vitórias consecutivas e quer fazer mais uma vítima no ringue
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 nov 2019 às 09:00

Publicado em 09 de Novembro de 2019 às 09:00

Esquiva Falcão encara Manny Woods nos EUA Crédito: Mikey Williams/Top Rank
O primeiro desafio já foi vencido pelo pugilista Esquiva Falcão. O capixaba bateu o peso e confirmou o seu combate diante do norte-americano Manny Woods, marcado para a noite deste sábado (09), nos Estados Unidos. Esquiva bateu 72,9 kg na pesagem oficial que aconteceu na sexta-feira (08), em Fresno, na California, mesmo local do combate, que vai acontecer no Chukchansi Park. O rival, que bateu 73,2 kg, é mais velho (32 anos) e tem o mesmo número de lutas (25) que Esquiva. 

Veja Também

Filho das jogadoras de vôlei de praia Lili e Larissa nasce rodeado de amor

 Com um cartel de 16 vitórias, oito derrotas e um empate, Manny Woods vem em má fase, com duas derrotas em sequência. Do outro lado do ringue estará um Esquiva Falcão muito motivado para buscar a 25ª vitória. O capixaba está invicto em sua carreira no boxe profissional. O atleta de 29 anos quer mais um nocaute, o que seria o 17º em seu cartel, para fechar este ano com "chave de ouro" e ficar ainda mais perto de uma disputa de cinturão em 2020.
"Treinei muito duro, passei 40 dias no Estados Unidos treinando com os melhores do mundo, e estou bem preparado. Sei que o adversário também vai vir bem preparado, porque se ele me vencer é uma oportunidade grande pra ele. Mas estou focado, vou dar o meu melhor e buscar mais um nocaute. Quero dar mais um nocaute para fechar bem esse ano e ter a oportunidade de disputar o cinturão do mundo na próxima temporada. Conto com a torcida de todos os capixabas", afirmou Esquiva.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados