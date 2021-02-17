Esquiva Falcão aposta na parte física para mais um nocaute

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O boxeador Esquiva Falcão encarou o camp de treinamento nos Estados Unidos para sua próxima luta como o mais importante da carreira.Invicto como profissional com 27 vitórias e 19 nocautes, o medalhista olímpico sobe no ringue no sábado, em Las Vegas, contra o russo Artur Akavov.Os treinos em Riverside comandados por Robert Garcia foram intensos, com muita parte física e sparrings contra oponentes de alto nível, como o porto-riquenho Carlos Adames e o norte-americano Anthony David Benavidez, que tem dois cinturões mundiais em categorias diferentes.

Nas lives e posts das redes sociais, o atleta está nitidamente mais forte e próximo ao peso para enfrentar o russo, que será no combinado de 162 libras ou 73.48kg.

Esquiva é um dos melhores do mundo na categoria dos médios e uma vitória o colocará como desafiante ao título mundial.

- Será o combate mais difícil da minha carreira e quero dar um show para mostrar minha capacidade - disse Esquiva Falcão.

O manager Sergio Batarelli está animado com os treinamentos de Esquiva Falcão para a luta de sábado.

O representante da carreira do brasileiro aposta em um combate duro, mas com final feliz em Las Vegas. O atleta vem de vitória na edição de agosto de 2020 do Boxing For You.

- Também achei que está mais definido. Fisicamente está nos trinques! Acho que psicológico também. O Robert (Garcia) disse que estava batendo em todos campeões do mundo lá.

- A expectativa da luta é muito boa! Vai ser uma grande apresentação, não tenho dúvida! O Esquiva está bem! A vitória representará a chance da disputa do cinturão na disputa de melhor do mundo. Ele vencendo vai poder pedir o que realmente ele quer, que é a luta pelo título - completou Sergio Batarelli.

O medalhista olímpico Esquiva Falcão está entre os melhores do mundo em três organizações de boxe internacional nos médios (até 72,5 kg).