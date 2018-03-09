Esquiva Falcão afiado para mais um nocaute neste sábado

O pugilista Esquiva Falcão enfrenta, neste sábado (10), o francês Salim Larbi, em Carson, nos EUA. A luta terá duração de 10 rounds e será realizada no StubHub Center, palco de outros combates importantes da modalidade. O combate na categoria dos médios (até 72,5 kg) deve ocorrer já na madrugada de domingo (11), horário de Brasília, e será uma das preliminares de Oscar Valdez vs Scott Quigg.

Esquiva Falcão sobe ao ringue neste sábado (10) para mais um combate em busca do cinturão Crédito: Divulgação/Onboard

O medalhista olímpico sobe no ringue pela 20ª vez como profissional e se vencer e continuar invicto encara em junho o japonês Ryota Murata, provavelmente Las Vegas, pelo título mundial da World Boxing Organization (WBA).

"Estou bastante motivado e feliz por representar o Brasil. Meu objetivo, mais uma vez, é nocautear o francês e ganhar ainda mais confiança para a revanche olímpica contra o Murata". Como citou acima, o capixaba enfrentou Ryota Murata na decisão de Londres 2012 e a vitória - bastante polêmica na ocasião - ficou com o japonês.

Sobre o combate deste sábado, em Carson, na Califórnia, Esquiva Falcão sabe que o adversário é duro e bem resistente. Salim Larbi tem um cartel de 18 vitórias e 8 derrotas, mas apesar dos números é um oponente difícil de nocautear.

"Serão 10 rounds e terei pela frente um bom boxeador, que treina muito e se destaca pela resistência. É daqui pra cima! Não tem moleza no caminho do título do mundo. Me preparei bem com meu treinador Robert Garcia, estou no peso e rápido", contou o capixaba.

Dividindo os treinamentos entre Vila Velha (ES) e Riverside (EUA), Esquiva Falcão tem 19 lutas como profissional e tem 13 nocautes. O capixaba segue invicto na carreira.