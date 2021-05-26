Esquiva disputará eliminatória do título mundial na Alemanha

Medalhista olímpico irá enfrentar o alemão Patrick Wojcicki
LanceNet

Publicado em 26 de Maio de 2021 às 12:02

Crédito: Divulgação
O próximo adversário do medalhista olímpico Esquiva Falcão está confirmado, mas sem a data definida. Invicto na categoria dos médios (até 72,5 kg), o boxeador brasileiro irá enfrentar o alemão Patrick Wojcicki. A luta deve ser realizada no segundo semestre, na Alemanha, e o vencedor irá disputar o título da Federação Internacional de Boxe, que pertence ao cazaque Gennady Gennadyevich Golovkin, também conhecido como Triplo G.
Esquiva está confiante para conquistar mais uma vitória para o Brasil. O capixaba soma 28 triunfos e nenhuma derrota, sendo 20 via do nocaute. O adversário alemão tem 15 lutas com 14 vitórias, sendo 1 empate.
- Vou confiante para derrotar o alemão na casa dele e pegar o Triplo G. Se fizer tudo certinho, treinando forte e me dedicando, eu serei o campeão mundial - contou o brasileiro.
- Agora vamos aguardar as informações do promotor alemão para a data da luta. Tenho certeza de que estamos no caminho certo desde que nossa caminhada começou em 2014 - explicou Sergio Batarelli, manager de Esquiva Falcão.
- Patrick Wojcicki é um bom boxeador e sei das qualidades dele. Mas acredito nas minhas também. Estou indo para essa luta muito confiante com chances de ganhar - finalizou Esquiva.
Treinando em Vila Velha (ES), Esquiva embarcará nos próximos dias para Riverside, nos Estados Unidos, para treinamento com Robert Garcia, seu treinador. Será a primeira luta do brasileiro na Europa na sua carreira profissional.

