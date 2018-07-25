Espírito Santo recebe a terceira etapa do Circuito Brasileiro de Bodyboarding

Após passar pela Praia do Estaleirinho, em Balneário Camboriú (SC), e Itacoatiara, em Niterói (RJ), o Circuito Brasileiro de Bodyboarding embarca no próximo mês para a Barra do Jucu, em Vila Velha (ES). Entre os dias 16 e 19 de agosto o município capixaba recebe os melhores atletas do país para as disputas do Capixaba Bodyboarding Brasil, terceiro evento do ano, distribuindo 1.000 no ranking nacional para as categorias Profissional Masculino e Feminino, Open Masculino e Feminino, Sub-18 Masculino e Master Masculino, além de R$15.000,00 em premiação.

Maira Viana lidera o Circuito Brasileiro de Bodyboarding Crédito: Tony DAndrea/Itacoatiara Pro

Após a vitória no Itacoatiara Pro Serie Brasil, o carioca Sócrates Santana assumiu a liderança do ranking empatado em pontos com o baiano Uri Valadão, campeão da etapa de abertura inicial, o Troféu Brasil de Bodyboarding. Com 1610 pontos a dupla está empatada na ponta do ranking brasileiro mostrando um duelo de gerações pelo título nacional nessa temporada. Com dois títulos mundiais Pro-Junior, Sócrates já venceu o Circuito Brasileiro, mas como Sub-18, enquanto Uri acumula quatro títulos nacionais e diversas conquistas internacionais, incluindo o título mundial em 2008.

Além da dupla, o tricampeão mundial do ISA Games, Eder Luciano (SC) vem logo atrás, seguido de perto pelo atual campeão brasileiro Lucas Rodrigues, quarto colocado no ranking e que compete em casa na próxima etapa. A disputa ainda conta com nomes da nova geração, como Gabriel Braga (BA) e Marcos Boeno (PR), e atletas mais experientes, como Israel Salas (ES) e Lucas Nogueira (ES), todos entre os 10 primeiros do ranking.

Na Profissional Feminino o domínio do ranking é capixaba após duas etapas. Maira Viana lidera o circuito com uma vitória no Itacoatiara Pro Serie Brasil e um terceiro lugar no Troféu Brasil de Bodyboarding. No entanto, a diferença é de apenas 10 pontos para a vice-líder do ranking, ninguém menos que a pentacampeã mundial Neymara Carvalho, que tem a vantagem de competir no quintal de casa na próxima etapa.

Campeã da etapa de abertura do Circuito Brasileiro, Joselani Amorim (RS) aparece em terceiro lugar, seguida de perto por Patricia Setubal (CE), Gutta Borges e Francis Aoto, ambas do Paraná. A lista conta ainda com Nicole Calheiros (RJ), Liege Laurentino (SC), Priscilla Lemos (SC) e Tatiane Meneses (BA), todas no top-10.