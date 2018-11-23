Espírito Santo inicia terceiro bloco dos Jogos Escolares com vitórias

O Espírito Santo iniciou nesta quinta-feira (22) a participação no terceiro e último bloco dos Jogos Escolares da Juventude, em Natal, no Rio Grande do Norte, quando serão disputadas as modalidades de basquete, handebol, judô e luta. E os destaques do dia na delegação capixaba foram as equipes femininas do Colégio Castro Alves, de Cariacica, e da Umef Nice de Paula, de Vila Velha, que estrearam com vitórias no handebol e no basquete, respectivamente.

Time de handebol juvenil do Castro Alves nos Jogos Escolares Crédito: Paulo Sena/Sesport

No handebol, o Castro Alves confirmou seu favoritismo e já deu passos largos rumo às semifinais. No infantil, a vitória foi por 25 a 10 contra o Colégio Motiva Tambaú, da Paraíba. Já no juvenil, o triunfo aconteceu diante da Escola Estadual 13 de Maio, do Mato Grosso: 30 a 10. Nesta sexta-feira (23), os times masculinos infantil e juvenil da unidade de ensino de Cariacica também fazem suas estreias.

Outro bom resultado capixaba saiu no basquete. A Umef Nice de Paula conquistou uma importante vitória em cima do Colégio Mauá/Sociedade Escolar de Santa Cruz, do Rio Grande do Sul. Após empate no tempo normal por 28 a 28, na prorrogação a equipe canela-verde levou a melhor, fechando o placar em 30 a 29. Ainda no basquete feminino, o Colégio Marista, também de Vila Velha, não teve um bom começo. Perdeu para o Colégio Agnes, de Pernambuco, por 62 a 29.