Espírito Santo conquista quatro medalhas nos Jogos Escolares da Juventude

Equipe capixaba de basquete nos Jogos Escolares Crédito: Paulo Sena/Sesport

O Espírito Santo encerrou sua participação na etapa regional dos Jogos Escolares da Juventude, em Joinville, Santa Catarina, neste domingo (30), com um saldo de quatro medalhas, três pratas e um bronze. As equipes capixabas que conquistaram a segunda colocação seguirão para a disputa da fase nacional, em novembro, em Natal, no Rio Grande do Norte.

No último dia de competição, o Colégio Marista, de Vila Velha, carimbou o passaporte rumo à capital potiguar com uma vitória por 55 a 40 contra o Colégio Mauá, do Rio Grande do Sul, no basquete feminino juvenil. No sábado (29), o Mundo Moderno e o Colégio Passionista, ambos de Cariacica, já haviam garantido as vagas no futsal feminino juvenil e masculino infantil, respectivamente.

Equipe do Marista de basquete feminino conquista medalha Crédito: Paulo Sena/Sesport

O Passionista disputou a medalha de ouro neste domingo (30) diante da forte equipe do Colégio Amorim Tatuapé, de São Paulo, mas acabou derrotado por 10 a 0. Já o Mundo Moderno, cuja modalidade foi disputada em formato de pontos corridos, se despediu com vitória: 4 a 1 contra o Colégio Estadual Frei Domingos, de Goiás. Além da prata, a escola de bairro Boa Sorte faturou o bronze no futsal masculino juvenil. O time folgou na última rodada, mas subiu ao pódio pela combinação de outros resultados.

Equipe de futsal do Passionista conquista medalha Crédito: Paulo Sena/Sesport

A Escola São Domingos, no vôlei feminino infantil, também teve a chance de conquistar a terceira colocação na disputa do bronze, porém acabou derrotada pelo Colégio Santa Terezinha, por 2 sets a 0 (25/11 e 25/15). Confira todos os resultados do último dia de competição:

RESULTADOS - DOMINGO (30)

Basquete

Feminino Juvenil

Colégio Marista (ES) 55 x 40 Colégio Mauá/Sociedade Escola (RS) - COLÉGIO MARISTA MEDALHA DE PRATA

Masculino Juvenil

Colégio Cristo Rei (ES) 35 x 36 Colégio Cristo Rei (PR)

Fustal

Feminino Infantil

Emef Ezequiel Fraga Rocha (ES) 0 x 6 Colégio Presbiteriano de Guaru (SP)

Masculino Infantil (final)

Colégio Passionista (ES) 0 x 10 Colégio Amorim Tatuapé (SP) - COLÉGIO PASSIONISTA MEDALHA DE PRATA

Feminino Juvenil

Mundo Moderno (ES) 4 x 1 Colégio Estadual Frei Domingos (GO) - MUNDO MODERNO MEDALHA DE PRATA

Vôlei

Feminino Infantil (disputa de terceiro lugar)

Santa Teresinha (PR) 2 x 0 Escola São Domingos (ES) - 25/11 e 25/15

Masculino Infantil

EE Lauriston Souza (MG) 2 x 1 Emef Antônio Valesini (ES) - 22/25, 25/13 e 18/16