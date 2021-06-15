Especialistas apostam em equilíbrio na edição de 2021 do Tour de France

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A 108ª edição do Tour de France começa no dia 26 de junho em Brest, na região francesa da Bretanha. Serão 3383 km divididos em 21 etapas com a grande final no dia 18 de julho, na famosa Champs-Elysees, em Paris. Os atletas irão encarar quatro tipos de percurso como os planos, de média montanha, montanha e as de contrarrelógio. Centenas de ciclistas de 23 equipes disputarão o título de 2021.

No ano passado, o vencedor foi o esloveno Tadej Pogačar da UAE Team Emirates. O pódio teve na sequência o compatriota Primo Roglič da Jumbo-Visma e o australiano Richie Porte do Trek-Segafredo. Os ciclistas estão confirmados para a ediçào deste ano e devem enfrentar concorrentes de peso como o britânico Tao Geoghegan-Hart, vencedor do Giro d’Italia 2020, e o galês Geraint Thomas, que levou o Tour de France 2018. Ambos são da INEOS.

Segundo prognósticos de especialistas, a prova deve ser uma das mais equilibradas dos últimos anos devido ao nível técnico dos competidores. E os resultados de outras provas mostraram isso na temporada.

- Está muito imprevisível. Tem uma geração muito nova e tem ciclistas que atacam muito nas etapas. Praticamente não terá dia morno, como ocorreu nas grandes voltas deste ano. De uma maneira geral, por causa de Covid-19, foi alterado o local para evitar deslocamento e anteciparam uma semana por causa dos Jogos de Tóquio - disse Bruno Vicari, dos canais ESPN e Fox Sports, detentores dos direitos de transmissão do Tour de France. - Será um percurso um pouco diferente do que vimos nos últimos anos, menos chegadas ao alto, mais etapas que precisarão ser definidas mais cedo. E o duelo entre Roglic e Pogacar, mas sem o Pogacar ser um elemento surpresa no final, e sim mais vigiado do que foi em 2020. Só que também temos Geraint Thomas em boa forma, Richard Carapaz, Julian Alaphilippe aparentemente pensando em algo para a geral. São vários candidatos - explicou Renan do Couto, narrador dos canais ESPN e Fox Sports.

Uma das principais novidades para 2021 é uma escalada dupla inédita ao Monte Ventoux e a adição de mais quilômetros de contrarrelógio, que serão divididos em um contrarrelógio individual de 27,6 km na 5ª etapa e um contrarrelógio individual de 31 km na penúltima etapa. Em 2020, foram 36,2 quilômetros contra 58 km na edição deste ano.

- São dois contra-relógios relativamente longos, de 27 km e 30 km, mais do que tivemos nos últimos anos. Nas montanhas, a etapa 11 é a que mais quero ver: duas ascensões do Mont Ventoux. Na última semana, é bom ficar de olho também na etapa 15, que termina em Andorra, em duas chegadas ao alto nas etapas 17 e 18: Col du Portet e Luz Ardiden (essa, passando pelo Tourmalet antes). Serão dois finais duros em dias consecutivos - comentou do Couto.CONFIRA AS ETAPASEtapa 1 – 26/06/21 Brest Landerneau 187 kmEtapa 2 – 27/06/21 Perros-Gueirec Mur-de-Bretagne 182 kmEtapa 3 – 28/06/21 Lorient Pontivy 182 kmEtapa 4 – 29/06/21 Redon Fougeres 152 kmEtapa 5 – 30/06/21 Changé Laval (ITT) 27 km contrarrelógio individualEtapa 6 – 01/07/21 Tours Chateauroux 144 kmEtapa 7 – 02/07/21 Vierzon Le Creusot 248 kmEtapa 8 – 03/07/21 Oyonnax Le Grand Bornand 151 kmEtapa 9 – 04/07/21 Cluses Tignes – Val Claret 145 km

Dia de descanso 1

Etapa 10 – 06/07/21 Albertville Valence 186 kmEtapa 11 – 07/07/21 Sorgues Malaucene 199 kmEtapa 12 – 08/07/21 St-Paul-Trois-Chateaux Nimes 161 kmEtapa 13 – 09/07/21 Nimes Carcassonne 229 kmEtapa 14 – 10/07/21 Carcassonne Quillan 184 kmEtapa 15 – 11/07/21 Ceret Andorra la Vella 192 km

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