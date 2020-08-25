Especialista detalha protocolo para combater Covid-19 no Boxing For You

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O Boxing For You implementou um protocolo rígido, preparado pelo Conselho Nacional de Boxe (CNB) e aprovado pelas autoridades sanitárias, para a realização da noite de lutas no próximo sábado, na Arena de Lutas, em São Paulo (SP).

O card com os medalhistas olímpicos Robson Conceição e Esquiva Falcão está marcado para as 20h30 e a pesagem oficial dos atletas será realizada na manhã do dia anterior, no Hotel San Raphael, também na capital paulista.

O HCA, uma das referências nacionais no controle da pandemia de COVID-19, firmou parceria com o Boxing For You neste mês e fará todo o passaporte imunológico do evento da nobre arte, incluindo triagem, testes, monitoramento e controle.

Paulo Pan, co-fundador da (HCA) Health Control Assistant, contou ao LANCE! detalhes das etapas do protocolo que será seguido. Confira!

A primeira etapa de testagem contemplou a realização dos exames sorológicos e RT PCR para COVID-19 entre 7 e 10 dias antes da pesagem. Os procedimentos foram realizados por laboratórios qualificados credenciados pela HCA - Health Control Assistant. A segunda etapa de testagem ocorrerá no dia da pesagem com avaliações de IgM / IgG nos atletas e treinadores, desta data serão alinhados e avaliados por equipe multidisciplinar os resultados obtidos dos atletas referente a segunda etapa.

A terceira etapa no protocolo ocorrerá em todos os profissionais e a equipe envolvida no evento fará testes de IgM / IgG no dia. Uma empresa qualificada fará horas antes da abertura dos portões a sanitização completa do local.