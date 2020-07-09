Espaço dos Campeões: 'Meu retorno à Fórmula E', por Alex Lynn

Crédito: Divulgação/Formula E

Olá leitores do LANCE!, sou Alex Lynn e estou retornando a Fórmula E, agora como piloto da Mahindra Racing para as seis etapas decisivas da sexta temporada da categoria de carros elétricos.

Já estive presente na Fórmula E nas duas temporadas anteriores, correndo pelas equipes Virgin Racing e Panasonic Jaguar Racing. Inclusive, cravei uma pole position em minha estreia na categoria em 2017, na primeira das duas provas realizadas naquele fim de semana em Nova Iorque (EUA).

É ótimo voltar ao grid da Fórmula E. As negociações surgiram assim que uma vaga ficou disponível na Mahindra, e então, tive boas conversas com o Dilbagh [Gill, diretor da equipe]. Tudo aconteceu rapidamente e tivemos algumas boas negociações.

Tenho muito orgulho de fazer parte da equipe e estou super empolgado com essa oportunidade. A equipe está cheia de engenheiros talentosos, pessoas muito legais, o carro parece ótimo e meu companheiro de equipe é um cara legal [o belga Jérôme D’Ambrosio], por isso foi um bom começo. Mal posso esperar para entrar no carro e dirigir.

Essa é a chance de mostrar a minha capacidade, e essa oportunidade é devido ao que demonstrei nas minhas experiências anteriores. Não é segredo que fiquei muito decepcionado por não poder voltar ao grid desde começo desta temporada, já que estava tão determinado a voltar e mostrar a todos por que mereço um lugar neste campeonato. Agora que consegui meu lugar no grid, estou com mais fome e mais determinação.

Não vejo a hora de tudo recomeçar em Berlim. Obviamente, é um momento totalmente diferente. Vai ser intenso. Vai ser uma situação nova para todos nós, seis provas em nove dias, pessoal reduzido, e ainda com traçados diferentes do que estamos acostumados, o que com certeza trará algumas surpresas.Já corri anteriormente no Aeroporto de Tempelhof. Acho que precisamos focar em fazer um bom trabalho, ganhar impulso, ficar longe de problemas e marcar pontos, para encerrarmos esta temporada de maneira digna.