Espaço dos Campeões: 'DS Techeetah busca novo título na Fórmula E'

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Olá leitores do Lance, sou Jean-Eric Vergne, atual bicampeão da Fórmula E e piloto da DS TECHEETAH, atual campeã e líder do campeonato entre as equipes.

Após praticamente cinco meses paralisados pela pandemia do COVID-19, a Fórmula E retomará sua sexta temporada. Acredito que, dada a complexidade da situação em todo o mundo, a categoria avaliou todos os cenários e a decisão tomada para realizar 6 corridas em 9 dias é a solução mais segura, econômica e confiável.

É triste correr sem a presença dos fãs, mas é uma medida necessária e faremos um show na pista durante os dias de competição e teremos o melhor desempenho possível, como se estivéssemos correndo em condições normais, como era antes da pandemia.

Tempelhof é único, devo dizer, principalmente por causa do asfalto. Vamos correr em um aeroporto muito antigo, que exigirá uma configuração diferente daquela usada nos circuitos de rua. É uma pista que oferece muitas oportunidades de ultrapassagem, como vimos na corrida da 5ª temporada. Sempre tivemos bons resultados nas corridas em Berlim, mas a Audi sempre foi a mais forte nas “corridas em casa”.

Estou realmente ansioso para correr em Berlim com o DS TECHEETAH e lutar pelo campeonato. As cinco primeiras etapas não foram exatamente o que eu queria, mas estamos bem na competição, liderando entre as equipes e com meu companheiro Antonio Félix da Costa liderando entre os pilotos.

Acho que a DS TECHEETAH tomou a decisão certa ao trazer Antonio para o time. Corremos juntos no passado e ele provou ser rápido e consistente desde o início da 6ª temporada. Somos colegas de equipe, mas também somos oponentes. O objetivo é vencer o companheiro de equipe e, até agora, Antonio alcançou os melhores resultados em 5 corridas. Mas com 6 provas à frente, acredito que tudo é possível, principalmente porque é um campeonato competitivo, como a Fórmula E costuma sempre ser.

Embora a disputa ainda esteja aberta pelo título entre os pilotos, não devemos esquecer que também temos a oportunidade de garantir o segundo título consecutivo para a DS TECHEETAH, e faremos o que for necessário.