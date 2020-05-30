Espaço dos Campeões: 'A ansiedade de voltar às pistas'

Crédito: Divulgação/FE

Olá leitores do LANCE!. Sou Edoardo Mortara, piloto da equipe ROKiT Venturi Racing na Fórmula E, companheiro de Felipe Massa, e gostaria de dividir com vocês a ansiedade em retornar as pistas logo após a pandemia de COVID-19.

Paramos de competir há cerca de 3 meses. Durante as férias de inverno, geralmente temos essa pausa, por isso estamos acostumados a não correr em algum momento da temporada. Por isso, para nós não é um problema tão grande manter a mente no automobilismo e ao mesmo seguir a rotina de treinos.

Uma ou duas vezes por dia, estou andando de bicicleta ou passando algum tempo na academia, e é claro que estou gastando tempo todos os dias no meu simulador, então há algumas atividades que me mantém afiado.

Uma das minhas atividades durante este período tem sido participar do Desafio ABB Formula E Race at Home, competição virtual da categoria em apoio a UNICEF. As corridas virtuais são legais. É sempre bom correr e me divertir com os meus colegas de Fórmula E.

Acho que a categoria fez um ótimo trabalho na organização deste campeonato online. Ultimamente, tem sido muito difícil praticar e competir on-line porque estou reformando a casa e cuidando do meu filho, mas quando posso dou um jeito de aproveitar as corridas - especialmente nos finais de semana.

Não posso treinar durante a semana inteira enquanto tenho que enfrentar caras que treinam todos os dias com o apoio de engenheiros. Portanto, quando você corre, não tem sessões para obter resultados. Fiquei realmente surpreso com o meu desempenho nas últimas etapas, em especial com a pole position conquistada na quarta etapa disputada em Hong Kong.

Na verdade, me classifiquei muito bem porque estava chovendo e ninguém havia treinado com a pista molhada, o que nivelou a disputa. Como já venci no mundo real em Hong Kong, talvez seja uma pista que me dê sorte!

Eu acho que o mais importante neste campeonato é o motivo pelo qual estamos correndo - estamos fazendo pela UNICEF, por isso é muito importante participar do Desafio ABB Formula E Race at Home. Para mim, faz sentido participar - e os resultados não são realmente importantes neste caso para mim.