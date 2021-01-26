Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mais Esportes
  • Eslovênia acusa organização do Mundial de handebol de servir comida estragada aos jogadores
mais-esportes

Eslovênia acusa organização do Mundial de handebol de servir comida estragada aos jogadores

Federação reclama que 12 jogadores foram intoxicados com comida nas 24 horas antes da partida contra o Egito, que terminou empatada em 25 a 25, com a eliminação dos europeus...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 jan 2021 às 16:29

Publicado em 26 de Janeiro de 2021 às 16:29

Crédito: AFP
A Federação de Handebol da Eslovênia acusou a organização do Campeonato Mundial masculino de handebol, realizado no Egito, de ter servido comida estragada aos jogadores na véspera do confronto contra os donos da casa, no último domingo. A partida terminou empatada em 25 a 25, resultado que decretou a eliminação dos europeus e levou os egípcios às quartas de final.
< Lembre grandes eventos esportivos que já passaram fora da Globo >
A delegação da Eslovênia ficou hospedada no mesmo hotel que Egito, Dinamarca, Suécia e outras equipes, em uma espécie de "bolha" para evitar a contaminação por Covid-19.- Não podemos estar satisfeitos com a organização do campeonato deste ano no Egito. Pelo menos 12 (!) jogadores da nossa seleção foram intoxicados com comida nas 24 horas antes da nossa última partida no Egito. Bem, não foi um “vírus”. Os meninos gritaram de dor, vomitaram e correram para os banheiros como se as vidas deles estivessem em risco", informou a federação da Eslovênia, em comunicado assinado pelo secretário geral da federação eslovena, Goran Cvijic.
Um porta-voz do Ministério da Saúde do Egito negou as acusações da Eslovênia. Segundo ele, os registros das clínicas improvisadas dos hotéis mostraram que "nenhum caso com sintomas de infecção gastrointestinal foi registrado ou monitorado desde o início do torneio até hoje".
- Amostras de alimentos, água potável, piscinas e água de esgoto são constantemente coletadas e enviadas aos laboratórios para garantir o cumprimento dos requisitos de saúde, a fim de garantir a saúde e segurança de todas as delegações - disse Alaa Eid, chefe do Mundo Comitê médico do campeonato, em comunicado.
O Egito se classificou em segundo lugar no Grupo 4, atrás da Suécia, e terá pela frente a Dinamarca, na quarta-feira, em busca de vaga na semifinal.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados