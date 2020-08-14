Escolinha de Triathlon abre pré-inscrições em Curitiba

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Consolidada como formadora de novos talentos do esporte, a Escolinha de Triathlon Formando Campeões está em fase de expansão. Com outros três núcleos abertos em Curitiba, mais crianças e adolescentes terão a oportunidade de praticar triathlon com estrutura profissional, de forma gratuita. As pré-inscrições para o projeto serão abertas nesta segunda-feira.

No total, 120 novas vagas estarão disponíveis nos novos núcleos, 40 em cada deles. Os escolhidos foram os dos bairros Boa Vista (Rua Joaquim da Costa Ribeiro, 319), Santa Felicidade (Rua Daniel Cesario Pereira, 681) e Cajuru (Rua João Henrique Hoffman, 125). Também haverá 10 vagas para o núcleo do bairro CIC (Rua Hilda Cadilhe de Oliveira, s/n).

As aulas são voltadas para crianças e adolescentes de 8 a 16 anos, regularmente matriculados na escola. Os interessados devem procurar o coordenador do projeto, Ricardo Júnior Cardoso, pelo telefone (41) 99912.1197.

- Nosso objetivo é buscar alunos interessados na prática esportiva. Com as pré-inscrições, conseguiremos adequar melhor horário e turmas conforme as faixas etárias. Também é importante para deixar tudo preparado para quando as aulas presenciais forem liberadas - explica Ricardo Júnior Cardoso, coordenador do projeto.

- Estamos agora na fase expansão da Escolinha de Triathlon Formando Campeões. Meu sonho era fazer esse projeto e hoje estamos cada vez mais crescendo. Temos que agradecer os pais, professores, patrocinadores, prefeitura e da Lei de Incentivo ao Esporte - celebra Juraci Moreira, idealizador e padrinho do projeto.