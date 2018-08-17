Escola Nice de Paula é ouro no basquete feminino nos Jogos Escolares

Escola Nice de Paula, de Vila Velha, ouro no basquete feminino nos Jogos Escolares Crédito: Rodolfo Mageste/Sesport

Saíram as primeiras medalhas da etapa final infantil (de 12 a 14 anos) dos Jogos Escolares do Espírito Santo 2018. A UMEF Professora Nice de Paula Agostini Sobrinho, do bairro Boa Vista II, em Vila Velha, conquistou, no Sesc de Guarapari, o ouro no basquete feminino. A medalha veio após vitória por 27 a 6 sobre a Cooperativa Educacional de Linhares, que ficou com a prata. O bronze foi para a EMEF Santa Isabel, de Domingos Martins.

Com o resultado, a equipe canela-verde se credenciou para representar o Estado em nível nacional nos Jogos Escolares da Juventude, que acontecerá no mês de novembro, em Natal (RN).

O time não teve dificuldades para bater a equipe da terra do Cacau. No primeiro quarto, vantagem de 10 a 1. Na etapa seguinte, o domínio prosseguiu (18 a 2). O panorama seguiu no terceiro quarto ( 25 a 2). No fim, as meninas de Linhares ainda conseguiram movimentar o placar, o que não foi o suficiente para reverter a vantagem.