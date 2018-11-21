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Conquista

ES encerra segundo bloco dos Jogos Escolares com ouro no atletismo

Gabriella Barcellos, de 13 anos, conquistou o lugar mais alto do pódio na prova do lançamento do dardo. Agora o Estado tem 17 medalhas

Publicado em 21 de Novembro de 2018 às 13:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 nov 2018 às 13:38
O atletismo capixaba fechou sua participação nos Jogos Escolares da Juventude, em Natal, no Rio Grande do Norte, com chave de ouro, nesta terça-feira (20). Gabriella Barcellos, de 13 anos, conquistou o lugar mais alto do pódio na prova do lançamento do dardo, no último dia de disputa do segundo bloco da competição - que também contou com as modalidades de badminton, futsal e vôlei. Agora, o Espírito Santo soma um total de 17 medalhas: cinco ouros, seis pratas e seis bronzes.
Gabriella Barcellos foi ouro no lançamento do dardo nos Jogos Escolares da Juventude, em Natal, no Rio Grande do Norte Crédito: Rodolfo Mageste/Sesport
Gabriella, que é moradora do Morro do Romão, em Vitória, e estudante na Emef Irmã Jacinta, na Ilha de Santa Maria, também na capital do Estado, começou a praticar o atletismo há apenas seis meses, em um projeto social do Ifes. "Mais difícil que ganhar a medalha foi viajar de avião. Tive muito medo na decolagem", brincou a menina, que encarou o primeiro voo de sua vida na ida para Natal.
> Cinco medalhas para o ES no primeiro dia dos Jogos Escolares, em Natal
A viagem ainda reservaria muitas emoções para Gabi, como é carinhosamente chamada. "Foi minha estreia em Jogos Escolares. Imaginava talvez conseguir um quinto ou sexto lugar. Nunca pensei em ouro", confessou a atleta.
Na prova de classificação para a final, ela obteve a segunda melhor marca: 27,69m. "Mas na final, após ir bem na minha primeira tentativa e fazer a melhor marca entre todas as competidoras, fiquei nervosa. No segundo lançamento, fui mal. E ainda por cima acabei torcendo meu pé. Senti muita dor. No terceiro e último lançamento, fui para o sacrifício! Nem acredito que agora sou a melhor do Brasil na minha categoria", comemorou Gabriella, que faturou o ouro com a marca de 29,99m. "Agora quero seguir na modalidade. E meu objetivo é chegar na seleção brasileira", finalizou a nova promessa do atletismo capixaba.
> Ginástica garante mais dois ouros ao Espírito Santo nos Jogos Escolares
Finalizada a segunda parte, os Jogos terão uma intervalo nesta quarta-feira (21), para as chegadas das delegações que estarão na disputa do terceiro e último bloco da competição, a partir de quinta-feira (22), quando teremos mais quatro esportes: basquete, handebol, judô e luta.
Nas modalidades coletivas, o Espírito Santo será representando pelo Colégio Castro Alves, de Cariacica, no handebol feminino e masculino, ambos no infantil e no juvenil. No basquete, serão duas equipes femininas de Vila Velha: Marista na disputa juvenil, e Escola Nice de Paula, na infantil.

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