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Erick Vianna testa negativo para Covid-19 e volta à equipe brasileira para as Olimpíadas de Inverno

Atleta do bobsled testou positivo já em Pequim, sede dos Jogos Olímpicos de 2022, mas ficou em isolamento e deve ser liberado da quarentena
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Publicado em 01 de Fevereiro de 2022 às 18:03

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 fev 2022 às 18:03
Boa notícia para o Brasil! O atleta do bobsled, Erick Vianna, testou negativo para Covid-19 e deve reintegrar a delegação brasileira para os Jogos Olímpicos de Inverno, em Pequim. A competição tem início nesta sexta-feira, dia 04.Erick Vianna tinha testado positivo para o vírus ainda no Brasil. Porém, antes do embarque rumo aos Jogos Olímpicos, o atleta testou negativo e viajou. Ao chegar no aeroporto de Pequim, Erick voltou a testar positivo e teve que ser afastado para realizar a quarentena.
Os atletas que contraíram o vírus são direcionados para um hotel para realizar o processo de quarentena. Erick testou negativo pela segunda vez nesta semana e vai deixar o hotel rumo à equipe brasileira, concentrada na vila dos atletas.
O bobsled brasileiro vai fazer sua estreia nas Olimpíadas de Inverno de 2022 no dia 14 de fevereiro. A prova costuma ter Erick Vianna ao lado de sua dupla Edson Bindilatti.
Crédito: AtletadoBobsledbrasileirodeveretornaràequipebrasileiraparaadisputadasOlimpíadasdeInverno(Foto:Reprodução/Instagram

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