Erick Vianna testa negativo para Covid-19 e volta à equipe brasileira para as Olimpíadas de Inverno

Boa notícia para o Brasil! O atleta do bobsled, Erick Vianna, testou negativo para Covid-19 e deve reintegrar a delegação brasileira para os Jogos Olímpicos de Inverno, em Pequim. A competição tem início nesta sexta-feira, dia 04.Erick Vianna tinha testado positivo para o vírus ainda no Brasil. Porém, antes do embarque rumo aos Jogos Olímpicos, o atleta testou negativo e viajou. Ao chegar no aeroporto de Pequim, Erick voltou a testar positivo e teve que ser afastado para realizar a quarentena.