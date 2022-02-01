Erick Vianna testa negativo para Covid-19 e volta à equipe brasileira para as Olimpíadas de Inverno

Boa notícia para o Brasil! O atleta do bobsled, Erick Vianna, testou negativo para Covid-19 e deve reintegrar a delegação brasileira para os Jogos Olímpicos de Inverno, em Pequim. A competição tem início nesta sexta-feira, dia 04.Erick Vianna tinha testado positivo para o vírus ainda no Brasil. Porém, antes do embarque rumo aos Jogos Olímpicos, o atleta testou negativo e viajou. Ao chegar no aeroporto de Pequim, Erick voltou a testar positivo e teve que ser afastado para realizar a quarentena.
Os atletas que contraíram o vírus são direcionados para um hotel para realizar o processo de quarentena. Erick testou negativo pela segunda vez nesta semana e vai deixar o hotel rumo à equipe brasileira, concentrada na vila dos atletas.
O bobsled brasileiro vai fazer sua estreia nas Olimpíadas de Inverno de 2022 no dia 14 de fevereiro. A prova costuma ter Erick Vianna ao lado de sua dupla Edson Bindilatti.