MMA

Erick Silva lesiona costela e não enfrenta Lorenz Larkin no Bellator

Lutador capixaba sofreu uma lesão na costela esquerda durante treino. A luta seria no dia 12 de outubro, nos Estados Unidos
Redação de A Gazeta

02 out 2018 às 17:24

Publicado em 02 de Outubro de 2018 às 17:24

O capixaba Erick Silva está fora do Bellator 207 Crédito: Acervo pessoal
Empolgado com sua eventual estreia no Bellator, o brasileiro Erick Silva está encarando a frustração de ter que desistir do combate diante do norte-americano Lorenz Larkin. O capixaba acabou lesionando a costela durante um treino no último dia 21 de setembro e está fora da luta, marcada para o próximo dia 12 de outubro, na edição 207 do evento de MMA, que acontece na Mohegan Sun Arena, em Uncasville, no estado Connecticut, Estados Unidos.
A informação foi publicada primeiro pelo site "MMA Junkie" e confirmada pelo GloboEsporte.com com o staff do atleta, de 34 anos. Em suas redes sociais, Erick Silva contou detalhes sobre a lesão que sofreu, alegando que teve uma fissura na cartilagem da costela esquerda e que teria que ficar parado por ordens médicas.
O duelo, válido pela categoria peso-meio-médio (até 77 kg), iria reunir lutadores que tiveram passagens recentes pelo UFC. Erick Silva buscaria a sua segunda vitória consecutiva após a saída do UFC. Antes de assinar com o Bellator, o capixaba venceu o americano Nick Barnes, no LFA 45, em junho deste ano. O capixaba já fez 30 lutas na carreira, sendo 20 vitórias, nove derrotas e um "No Contest" (luta sem resultado). O lutador capixaba participou de 15 combates no UFC, tendo sete vitórias e oito derrotas.

