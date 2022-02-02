Equipes do RJ e SP perseguem gaúchos na disputa do Campeonato Brasileiro de Vela de Oceano, em Florianópolis (SC)

As equipes do Guarujá (SP) e do Rio de Janeiro (RJ), o Rudá Blue Seal e o Ventaneiro 3, respectivamente, seguem à caça do veleiro Crioula 52, do Veleiros do Sul, em Porto Alegre (RS), na briga pelo título do Campeonato Brasileiro da classe ORC, a mais conceituada da Vela de Oceano, disputado no Veleiros da Ilha, em Jurerê, em Florianópolis (SC). O campeonato faz parte da 33ª edição do Circuito Oceânico de Santa Catarina, que tem recorde com 50 barcos. O evento tem a chancela da ABVO, a Associação Brasileira de Veleiros de Oceano.

A tripulação gaúcha comandada por Eduardo Plass venceu as duas regatas Barla-Sota desta quarta-feira e segue liderando com três pontos perdidos. O Rudá Blue Seal, da Marina Supmar, ficou em segundo lugar nas regatas do dia, enquanto que o Ventaneiro 3, do Iate Clube do Rio de Janeiro, ficou em terceiro e quarto lugares. Os dois estão empatados em segundo lugar com nove pontos perdidos. O Ventaneiro 3 tem a presença de Marco Grael, filho de Torben Grael.

"Fizemos duas regatas muito boas, dia espetacular , vento na medida, sol, lugar maravilhoso, Florianópolis sempre foi uma raia muito boa e está se confirmando tudo que esperavámos. Crioula está com um barco sensacional, tripulação também, muitos profissionais à bordo, é uma missão difícil pegar eles, mas depende do vento e estamos fazendo a nossa parte", disse o comandante do Rudá, Mario Martinez, que também é comodoro da ABVO. Ele destaca a importância de novos veleiros para a flotilha brasileira como o Crioula que faz sua estreia no país nesta semana: "A ABVO juntamente com outras pessoas do meio náutico conseguiram a liberação do governo para a importação de veleiros para o Brasil, isso vai ajudar nossa flotilha, a vela é um esporte que gera muitos empregos , diretos e indiretos. Acredito que a partir desse ano teremos um novo horizonte no esporte"

A previsão é de pelo menos mais quatro regatas até o fim do campeonato, que será no sábado, dia 5, sendo mais três Barla-Sota e mais uma de percurso.

Outras classes também estão na disputa como a BRA-RGS, RGS Cruzeiro, Bico de Proa, Multicascos. Na BRA-RGS, o Garrotilho venceu a regata de percurso realizada nesta quarta e está na ponta com três vitórias com o Bruxo e o Plancton em segundo e terceiro lugares. Na Bico de Proa o Livre é o primeiro , na Bico de Proa Cruzeiro o ArCaFer é o primeiro. Na RGS Cruzeiro o Sossegado está na ponta e na Multicascos o Dadu é o líder.

Os resultados da ORC e de todas as classes podem ser seguidos pelo site - https://icsc.regatas.ar/circuitosc/index.php/pt/ .