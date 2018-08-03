Equipe do Iate Clube é vice-campeã na Semana de Vela de Ilhabela

A equipe de velejadores do Iate Clube - O veleiro Bravíssimo Crédito: Divulgação

Bravo, Bravíssimo! A equipe de velejadores do Iate Clube do Espírito Santo deixa sua marca na Semana Internacional de Vela de Ilhabela, em São Paulo. Os capixabas conquistaram a bordo do veleiro Bravíssimo o segundo lugar na categoria ORCB e o terceiro lugar geral em um total de 27 barcos.

Composta pelo comandante Luciano Secchin e pelos velejadores Bruno Martinelli, Renato Avelar, Leonardo Oliveira, Andre Pimentel e Fabiano Porto, a equipe trouxe mais uma vez na bagagem ótimos resultados.

Garantimos o vice-campeonato durante Ilhabela Cup, competição que antecipa as regatas da semana de vela e também ótimos resultados nas regatas principais. Trazer para o Espírito Santo um segundo lugar na categoria ORC B e terceiro geral, onde temos velejadores de altíssimo nível é muito gratificante, ressalta o comandante Luciano Secchin.

A equipe de velejadores do Iate Clube - veleiro Bravíssimo Crédito: Divulgação

Ao todo participaram da competição barcos da Argentina, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Espírito Santo, totalizando 27 veleiros. A equipe vencedora foi o barco Crioula, do comandante Samuel Albrecht que representou o Brasil nas Olímpiadas 2016.