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Vela

Equipe do Iate Clube é vice-campeã na Semana de Vela de Ilhabela

Os velejadores do veleiro Bravíssimo ficou com o segundo lugar na categoria ORCB e em 3º lugar geral
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 ago 2018 às 21:00

Publicado em 02 de Agosto de 2018 às 21:00

A equipe de velejadores do Iate Clube - O veleiro Bravíssimo Crédito: Divulgação
Bravo, Bravíssimo! A equipe de velejadores do Iate Clube do Espírito Santo deixa sua marca na Semana Internacional de Vela de Ilhabela, em São Paulo. Os capixabas conquistaram a bordo do veleiro Bravíssimo o segundo lugar na categoria ORCB e o terceiro lugar geral em um total de 27 barcos.
Composta pelo comandante Luciano Secchin e pelos velejadores Bruno Martinelli, Renato Avelar, Leonardo Oliveira, Andre Pimentel e Fabiano Porto, a equipe trouxe mais uma vez na bagagem ótimos resultados.
Garantimos o vice-campeonato durante Ilhabela Cup, competição que antecipa as regatas da semana de vela e também ótimos resultados nas regatas principais. Trazer para o Espírito Santo um segundo lugar na categoria ORC B e terceiro geral, onde temos velejadores de altíssimo nível é muito gratificante, ressalta o comandante Luciano Secchin.
A equipe de velejadores do Iate Clube - veleiro Bravíssimo Crédito: Divulgação
Ao todo participaram da competição barcos da Argentina, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Espírito Santo, totalizando 27 veleiros. A equipe vencedora foi o barco Crioula, do comandante Samuel Albrecht que representou o Brasil nas Olímpiadas 2016.
Toda nossa equipe está de parabéns. Conquistamos um excelente resultado e agora iremos nos preparar para o Circuito Rio, que será realizado em novembro. É hora reforçar a equipe, preparar o barco. As expectativas são as melhores, completou o comandante.

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