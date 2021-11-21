Equipe de Niterói (RJ) é campeã Brasileira de Canoa Havaiana

"Antes da largada o vento atrapalhou o nosso alinhamento, e tivemos que nos reposicionar. Com isso largamos um pouco atrás das demais canoas.Fizemos o primeiro quilômetro bem forte e conseguimos assumir a liderança. Mesmo com uma disputa acirrada com o segundo colocado, equipe Araribóia Va'a, também de Niterói, conseguimos com muito esforço conquistar esse título. É um sentimento de dever cumprido diante de tantos esforços da equipe mesmo com as adversidades de um período pandêmico. Gostaria de agradecer nosso técnico Dave Macknight pela conquista da principal competição do país", disse Tiago Martins.