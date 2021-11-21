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Equipe de Niterói (RJ) é campeã Brasileira de Canoa Havaiana

Equipe baseada em Charitas levantou o troféu no Espírito Santo...
LanceNet

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Publicado em 

21 nov 2021 às 18:50

Publicado em 21 de Novembro de 2021 às 18:50

A equipe MPS Vaa & SurfSki, baseada em Charitas, em Niterói (RJ), conquistou, neste sábado, o título Brasileiro de Canoa Havaiana categoria estreante V6, realizado em Vitória (ES).
O time formado por Marcos Correia, Isaac Amorim, Guilherme Di Mango, Tiago Martins, Victor Rodrigues e Dave Macknight completou o percurso de 10km em 50 minutos e 32 segundos.
Foram 19 equipes na disputa da competição que contou com 730 atletas de todo o Brasil.
"Antes da largada o vento atrapalhou o nosso alinhamento, e tivemos que nos reposicionar. Com isso largamos um pouco atrás das demais canoas.Fizemos o primeiro quilômetro bem forte e conseguimos assumir a liderança. Mesmo com uma disputa acirrada com o segundo colocado, equipe Araribóia Va'a, também de Niterói, conseguimos com muito esforço conquistar esse título. É um sentimento de dever cumprido diante de tantos esforços da equipe mesmo com as adversidades de um período pandêmico. Gostaria de agradecer nosso técnico Dave Macknight pela conquista da principal competição do país", disse Tiago Martins.
Crédito: Divulgação

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