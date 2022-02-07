Equipe Caloi cresce e investe no ciclismo feminino com a tutela de Henrique Avancini

Fortalecer ainda mais o ciclismo brasileiro, consolidando atletas de grande potencial no cenário competitivo internacional, assim como lapidar ciclistas promissores, são os principais objetivos da equipe Caloi / Henrique Avancini Racing na temporada 2022. E para promover essas iniciativas, a Caloi – marca com 124 anos de história e sinônimo de bicicleta no Brasil –, aumentou seus investimentos no time.

Nesse ano, com uma nova formação, a equipe Caloi / Henrique Avancini Racing terá mais atletas: cinco no total, cada um de um estado brasileiro. Além de uma estrutura criada exclusivamente para desenvolver o mountain bike feminino brasileiro.

- A Caloi / Henrique Avancini Racing continua trazendo o conceito de buscar a evolução, buscar melhorias, e de estabelecer um nível de referência para as equipes no Brasil em relação ao que pode ser feito dentro da modalidade. Nós temos uma ampliação de estrutura e de calendário internacional. Tivemos um crescimento no número de atletas e, consequentemente, criamos novas funções de staff que operam de forma contínua e em ligação direta com a equipe - explicou Henrique Avancini, que é o grande idealizador do projeto e atua como mentor dos atletas.

Em Petrópolis, onde está localizado o Race Service da Henrique Avancini Racing, a estrutura de alta performance, criada em 2020, ganhou uma casa para os atletas no decorrer do ano passado. Trata-se de um local que abriga ciclistas fixos, além de outros que ficam hospedados para períodos de treinos específicos/estratégicos. Ao todo são 14 profissionais dedicados aos atletas – treinador, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, mecânicos, entre outros serviços –, para que o Brasil evolua e cresça no cenário competitivo.

- A equipe Caloi / Henrique Avancini Racing é o maior projeto do ciclismo brasileiro de mountain bike. Em 2012 começamos a nossa parceria com o Henrique, criando o time Caloi Elite e tendo ele como um dos atletas. O Henrique então despontou no cenário esportivo e sua parceria com a gente só cresceu desde então. Hoje, nosso grupo não só tem orgulho de dizer que patrocina o Henrique há uma década, como também podemos dizer que o temos como grande parceiro para ajudar o Brasil a evoluir na categoria. Por meio da equipe, fornecemos todo o suporte para fortalecermos o Brasil no cenário do mountain bike - disse Eduardo Rocha, diretor de marketing e comercial da Caloi.

Na nova formação da equipe Caloi / Henrique Avancini Racing há três novos integrantes, sendo duas mulheres: Sabrina Oliveira e Luiza Souza, ambas com 19 anos, e Cainã Oliveira, de 20 anos. Eles terão como parceiros de equipe os jovens, mas já experientes, Edson Rezende e Ulan Galinski, remanescentes do time.

- Nós mantivemos o Ulan Galinski e o Edson Rezende, que são os atletas que acredito que já tenham absorvido nosso método muito bem, então com esses dois é mais uma questão de desenvolvimento do que de formação. Nós acreditamos que os dois tenham muito potencial, são atletas com potencial olímpico, então é isso que vamos buscar nas próximas temporadas com eles. Também busquei atletas promissores e que estivessem fora do radar, atletas que para mim já mostraram alguns ingredientes de quem podem performar bem e que tenham talvez absorvido menos em formação, sejam mais abertos, mais crus, para que possam receber nosso conhecimento, nosso método. É o caso do Cainã Oliveira, atleta que tem uma desenvoltura técnica muito natural. Acredito que ele possa se beneficiar da convivência com o Edson e Ulan, e também trazer um frescor da juventude, da jovialidade para os dois. Junto a isso começamos um programa feminino mais aprofundado, mais dedicado, com um estudo mais minucioso do que podemos fazer para desenvolver mulheres e, foi com esse objetivo que trouxemos a Luiza e a Sabrina, junto com uma nova função de staff para se dedicarem a essas meninas. O objetivo é desenvolver um programa feminino dentro do nosso projeto que possa realmente trazer um crescimento para categoria feminina. Traçamos um plano e estou bastante empolgado para ver quais resultados teremos a médio prazo - frisou Henrique Avancini.

No comando do time está Ruy Avancini, pai de Henrique. Ex-atleta, ele ocupa o cargo de chefe da equipe Caloi / Henrique Avancini Racing e aponta os desafios do time para a temporada.

- Ao final de cada ano das competições eu tenho a impressão de que o ano seguinte será mais fácil de conduzir, e quando a nova temporada se inicia, eu percebo que outros grandes desafios surgem. Para essa próxima temporada, além de todo o crescimento que buscamos a cada ano, estamos iniciando um investimento na categoria feminina. Ainda é um projeto inicial para que possamos adquirir experiências para termos um time com estrutura voltado só para a categoria. Vamos continuar trabalhando para evoluirmos no crescimento do nosso esporte - concluiu Ruy.

Além da Caloi, a equipe tem também como patrocinadores Shimano, Barbedo, Session, Morgan Blue, Vittoria, SIS, Abus, Amino Vital, Oakley, Thule, Pimenteira Imperial, Vörr, Bauerfeind, Fokus e GreenPeople.