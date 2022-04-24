Equipe Bruschetta vence regata no 3º dia do Ubatuba Sailing Festival e segue na briga pelo pódio

A equipe de Ubatuba (SP), Bruschetta, tetracampeã mundial da classe J-24, venceu, neste sábado, a regata disputada do terceiro dia do Ubatuba International Paint Sailing Festival, competição que tem sua 13ª edição sediada no Ubatuba Iate Clube.

O evento, que termina no domingo, 24, valeu ano passado pelo Campeonato Brasileiro e desta vez é a primeira etapa do Campeonato Paulista.

O time comandado por Evandro Csordas e Maurício Santa Cruz, o Santinha, pentacampeão mundial e com presença em duas Olimpíadas, subiu de categoria nesta competição sendo alçada à classe ORC junto com os barcos mais modernos do país como o Phoenix que ficou em terceiro na regata e segue na liderança geral. O Bruschetta é o quarto no geral com 13 pontos perdidos, um atrás do Avohai de Lars Grael e segue na briga pelo pódio para o último dia do evento. Na classe ORC Silver a equipe é a líder na disputa.

São mais de 50 barcos na raia e 13 na disputa da classe que é a principal do país.

Disputando a classe BRA-RGS, a equipe está invicta desde janeiro de 2021, conquistando o título do Campeonato Brasileiro, o Mini Circuito de Ubatuba, a Regata do Marinheiro e o Troféu das Ilhas.