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Equipe Bruschetta vence regata no 3º dia do Ubatuba Sailing Festival e segue na briga pelo pódio

Equipe é a líder na classe ORC silver...

Publicado em 24 de Abril de 2022 às 12:13

LanceNet

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Publicado em 

24 abr 2022 às 12:13
A equipe de Ubatuba (SP), Bruschetta, tetracampeã mundial da classe J-24, venceu, neste sábado, a regata disputada do terceiro dia do Ubatuba International Paint Sailing Festival, competição que tem sua 13ª edição sediada no Ubatuba Iate Clube.
O evento, que termina no domingo, 24, valeu ano passado pelo Campeonato Brasileiro e desta vez é a primeira etapa do Campeonato Paulista.
O time comandado por Evandro Csordas e Maurício Santa Cruz, o Santinha, pentacampeão mundial e com presença em duas Olimpíadas, subiu de categoria nesta competição sendo alçada à classe ORC junto com os barcos mais modernos do país como o Phoenix que ficou em terceiro na regata e segue na liderança geral. O Bruschetta é o quarto no geral com 13 pontos perdidos, um atrás do Avohai de Lars Grael e segue na briga pelo pódio para o último dia do evento. Na classe ORC Silver a equipe é a líder na disputa.
São mais de 50 barcos na raia e 13 na disputa da classe que é a principal do país.
Disputando a classe BRA-RGS, a equipe está invicta desde janeiro de 2021, conquistando o título do Campeonato Brasileiro, o Mini Circuito de Ubatuba, a Regata do Marinheiro e o Troféu das Ilhas.
Crédito: AlineBassi/BalaiodeIdeias

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