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Equipe Bruschetta inicia temporada com duas regatas no final de semana

Equipe terminou temporada 2021 invicta...
LanceNet

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Publicado em 

20 jan 2022 às 16:49

Publicado em 20 de Janeiro de 2022 às 16:49

A equipe de Ubatuba (SP), Bruschetta, tetracampeão mundial da classe J-24, vai iniciar a nova temporada neste final de semana com a disputa de duas regatas organizadas pelo Ubatuba Iate Clube.
A primeira será a Regata Eles e Elas, no sábado, dia 22, com seis tripulantes, sendo três mulheres. As meninas serão Juliana Pedrosa Cortez, Patricia Novoa, Theodora Prado e os meninos serão o comandante Evandro Csordas , Fabinho Kiss e Júlio Falcão .
No domingo, dia 23, a disputa da 18ª edição da Regata do Inverso, onde as equipes não largam juntas e sim com tempos pré-determinados pela organização fazendo com que as equipes terminem o mais próximo uma das outras dando emoção. A tripulação será composta por Evandro Csordas , Fabinho Kiss, Júlio Falcão e Evandro Csordas , Fabinho Kiss , Júlio Falcão e Ricardo Delgado. A equipe conta também com Maurício Santa Cruz, pentacampeão mundial, medalhista de Ouro dos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro em 2007 e Guadalajara, no México, em 2011, e com participações olímpicas. Maurício excepcionalmente não participa das regatas deste final de semana.
O Bruschetta terminou 2021 invicto, conquistando o título do Campeonato Brasileiro na classe RGS realizado em Ubatuba, ganhou também o Mini Circuito de Ubatuba, a Regata do Marinheiro e o Troféu das Ilhas.
Crédito: AlineBassi/BalaiodeIdeias

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