Equipe Bruschetta, de Ubatuba (SP), vence a primeira regata da temporada

A equipe de Ubatuba (SP), Bruschetta, tetracampeã mundial da classe J-24, estreou com título, neste sábado, na temporada ao vencer a regata Eles & Elas sediada no Ubatuba Iate Clube.

A equipe composta por seis tripulantes, as meninas Juliana Pedrosa Cortez, Patricia Novoa e Theodora Prado e os meninos Evandro Csordar, Fabinho Kiss e Júlio Falcão, completou o percurso em 1h30min31 no tempo corrigido ficando a frente do Smart e o Twister. Ao todo 23 barcos disputaram o evento. O Bruschetta pela primeira vez teve uma tripulação feminina.

"Navegamos muito bem. Todos de parabéns, as meninas deram um show, mostraram entrosamento rápido com a equipe. Começamos bem o ano, amanhã tem mais", disse Csordas, comandante do veleiro.

Neste domingo, dia 23, a segunda disputa do ano será na 18ª edição da Regata do Inverso, onde as equipes não largam juntas e sim com tempos pré-determinados pela organização fazendo com que terminem o mais próximo uma das outras dando emoção. A tripulação será composta por Evandro Csordas , Fabinho Kiss, Júlio Falcão e Ricardo Delgado. A equipe conta também com Maurício Santa Cruz, pentacampeão mundial, medalhista de Ouro dos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro em 2007 e Guadalajara, no México, em 2011, e com participações olímpicas. Maurício excepcionalmente não participa das regatas deste final de semana.

O Bruschetta terminou 2021 invicto, conquistando o título do Campeonato Brasileiro na classe RGS realizado em Ubatuba, ganhou também o Mini Circuito de Ubatuba, a Regata do Marinheiro e o Troféu das Ilhas.