Equipe Bruschetta, de Ubatuba (SP), vem completa para o Ubatuba Sailing Festival, a partir do dia 21

A equipe de Ubatuba (SP), Bruschetta, tetracampeã mundial da classe J-24, volta à ativa a partir da próxima quinta-feira, dia 21, na disputa do Ubatuba International Paint Sailing Festival, competição que terá sua 13ª edição sediada no Ubatuba Iate Clube.

O evento, que termina no domingo, 24, já soma 45 barcos, sendo 18 somente na classe BRA-RGS onde o Bruschetta tentará o bicampeonato após a conquista do ano passado, que valeu como o Campeonato Brasileiro. Desta vez o evento é válido pela primeira etapa do Campeonato Paulista.

O time comandado por Evandro Csordas e Maurício Santa Cruz, o Santinha, pentacampeão mundial e com presença em duas Olimpíadas, conta ainda com Fabinho Kiss, e Ricardo Delgado na tripulação.

"Estamos ansiosos , após longo período de treinos vamos participar de um grande evento, estamos com a tripulação completa e esperamos ter um bom desempenho. Fizemos alguns ajustes finos de equipamento e tripulação. Estamos ansiosos por uma grande participação", disse Csordas.

O Bruschetta está invicto desde janeiro de 2021, conquistando o título do Campeonato Brasileiro na classe RGS, o Mini Circuito de Ubatuba, a Regata do Marinheiro e o Troféu das Ilhas.