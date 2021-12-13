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Equipe Bruschetta, de Ubatuba (SP), leva quatro troféus e é o campeão geral da temporada na Regata do Futuro

Equipe faturou o título da Regata do Marinheiro e teve dia perfeito...
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Publicado em 

13 dez 2021 às 13:09

Publicado em 13 de Dezembro de 2021 às 13:09

O veleiro de Ubatuba (SP), Bruschetta, tetracampeão mundial da classe J-24, teve um final de semana perfeito na disputa final do Campeonato da Regata do Futuro realizada no Saco da Ribeira, em Ubatuba. A série foi realizada em quatro etapas ao longo do segundo semestre e teve o último capítulo neste sábado com a Regata do Marinheiro.
A equipe comandada por Evandro Csordas e Maurício Santa Cruz venceu a Regata do Marinheiro cruzando a linha de chegada em primeiro lugar (Fita Azul no jargão da vela) na disputa com mais 35 barcos e vencendo também no tempo corrigido. O Bruchetta estava empatado com outros dois barcos na classificação geral e pela conquista de sábado se sagrou campeão. A equipe ainda venceu o troféu na classe RGS Geral.
"Foram quatro troféus que faturamos. Vencemos a Regata do Futuro após chegarmos empatados no geral com outros três barcos, ganhamos a Regata do Marinheiro e cruzamos em primeiro, fomos o Fita Azul e ainda ganhamos na RGS Geral. Estamos muito felizes. Quero agradecer minha tripulação, Fabinho Kiss, Ricardo Delgado, Sydney Maori e Júlio Falcão, ao Rogério Souza , ex-atleta de futebol do Corinthians que está entrando para o mundo da Vela e foi nosso convidado de honra", lembrou Csordas.
A equipe, que é campeã Brasileira na classe RGS neste ano e venceu todos os campeonatos que disputou, contou com Rogério Souza, ex-jogador de futebol do Corinthians.
O Bruschetta segue com tudo para 2022 buscar o bicampeonato Brasileiro na Semana de Vela de Angra dos Reis (RJ) e na busca de recursos para a disputa do Mundial na Argentina em março sempre contando com a expertise do Maurício Santa Cruz que venceu quatro campeonatos do Mundo nesse barco e tem mais um título Mundial na classe Snipe e dois Ouros Pan-Americanos, um deles no Rio de Janeiro em 2007.
Crédito: Divulgação

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