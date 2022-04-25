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Equipe Bruschetta conquista o título do Ubatuba Sailing Festival na principal classe de Vela de Oceano do Brasil

Equipe foi promovida à classe ORC e saiu do quarto lugar no sábado para o título neste domingo superando alguns dos maiores nomes do país
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LanceNet

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Publicado em 

25 abr 2022 às 14:40

Publicado em 25 de Abril de 2022 às 14:40

A equipe de Ubatuba (SP), Bruschetta, tetracampeã mundial da classe J-24, volta à ativa a partir da próxima quinta-feira, dia 21, na disputa do Ubatuba International Paint Sailing Festival, competição que terá sua 13ª edição sediada no Ubatuba Iate Clube.
O evento, que termina no domingo, 24, já soma 45 barcos, sendo 18 somente na classe BRA-RGS onde o Bruschetta tentará o bicampeonato após a conquista do ano passado, que valeu como o Campeonato Brasileiro. Desta vez o evento é válido pela primeira etapa do Campeonato Paulista.
O time comandado por Evandro Csordas e Maurício Santa Cruz, o Santinha, pentacampeão mundial e com presença em duas Olimpíadas, conta ainda com Fabinho Kiss, e Ricardo Delgado na tripulação.
"Estamos ansiosos , após longo período de treinos vamos participar de um grande evento, estamos com a tripulação completa e esperamos ter um bom desempenho. Fizemos alguns ajustes finos de equipamento e tripulação. Estamos ansiosos por uma grande participação", disse Csordas.
O Bruschetta está invicto desde janeiro de 2021, conquistando o título do Campeonato Brasileiro na classe RGS, o Mini Circuito de Ubatuba, a Regata do Marinheiro e o Troféu das Ilhas.
Crédito: AlineBassi/BalaiodeIdeias

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