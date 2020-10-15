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Equatoriano voa baixo e vence a etapa 12 do Giro da Itália

Em prova realizada sob chuva, Jonathan Narváez lidera a fuga, abre frente e vence com grande vantagem sobre a concorrência. Português Almeida permanece como líder na geral...
LanceNet

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Publicado em 

15 out 2020 às 12:38

Publicado em 15 de Outubro de 2020 às 12:38

Crédito: João Almeida mantém a camisa rosa (de líder geral após a etapa desta quinta-feira do Giro da Itália (AFP)
A etapa 12 do Giro da Itália, nesta quinta-feira, com largada e chegada em Casenatico (204km) teve vitória da fuga. Com 14 ciclistas escapando do pelotão e abrindo grande vantagem, os principais ciclistas que brigam pelo título da classificação geral seguiram em bloco e não atacaram. Nos quilômetros finais, o equatoriano Jonathan Narvaéz, da equipe Ineos, seguiu muito agressivo e venceu com tranquilidade, com o tempo de 5h32’24” . O ucraniano Mark Padun (Bahrain), o único que tentou se aproximar de Narvaéz, terminou em segundo lugar. Ele chegou a 1m08s do líder. O terceiro lugar foi de Simon Clarke. O australiano da EF terminou 6m50s atrás do equatoriano.
Já a turma da Maglia Rosa chegou com mais de oito minutos de deficit para o vencedor da etapa. Porém, como todos os favoritos ao título chegaram blocados, não ocorreu mudanças na liderança. O português João Almeida (Quick-Step) lidera com 34s de vantagem para Wilco Keldermann (holandês da Sunweb) e 43s para Pello Bilbao (espanhol da Bahrain)
A próxima etapa do Giro da Itália ocorrerá nesta sexta-feira entre Cervia e Monselice, montanha de 192 km, uma subida dura e favoritismo em aberto.

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