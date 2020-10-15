Equatoriano voa baixo e vence a etapa 12 do Giro da Itália

A etapa 12 do Giro da Itália, nesta quinta-feira, com largada e chegada em Casenatico (204km) teve vitória da fuga. Com 14 ciclistas escapando do pelotão e abrindo grande vantagem, os principais ciclistas que brigam pelo título da classificação geral seguiram em bloco e não atacaram. Nos quilômetros finais, o equatoriano Jonathan Narvaéz, da equipe Ineos, seguiu muito agressivo e venceu com tranquilidade, com o tempo de 5h32’24” . O ucraniano Mark Padun (Bahrain), o único que tentou se aproximar de Narvaéz, terminou em segundo lugar. Ele chegou a 1m08s do líder. O terceiro lugar foi de Simon Clarke. O australiano da EF terminou 6m50s atrás do equatoriano.