eMuseu apresenta exposição com previsões sobre esporte pós COVID-19

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No momento em que se discutem as transformações no esporte e nas atividades físicas pós-pandemia, o eMuseu do Esporte lança nesta sexta-feira a primeira temporada da exposição internacional “Esporte e Jogos Olímpicos Pós-Pandemia: Lições De Pierre De Coubertin”. Especialistas de cinco continentes apresentam suas previsões para a próxima reinvenção do esporte.

A exposição conta com o apoio do Comitê Brasileiro Pierre de Cobertin (CBPC), sediado na Universidade Católica do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. O CBPC identificou e convidou especialistas de renome internacional para apresentarem suas constatações, tendências e posicionamentos, totalizando a participação de 25 pesquisadores do esporte. A primeira temporada da exibição vai até 18 de junho. E no dia 19 de junho começa a segunda, com data até 3 de julho.

Para orientar a montagem da exposição internacional, o eMuseu do Esporte contou com o apoio de uma comissão técnica composta por Nelson Todt (Presidente do CBPC), Ana Miragaya (Secretária do CBPC) e Lamartine DaCosta, curador do museu.

- Em relação a novos conhecimentos e tendências para a reinvenção do esporte e atividades físicas, a comissão partiu das experiências de Pierre de Cobertin, que ao longo das três primeiras décadas do século 20 liderou o Movimento Olímpico sob grande variedade de crises, produzindo renovações que repercutem até hoje - comenta Lamartine DaCosta.

O museu virtual surge para registrar a memória do esporte nacional e internacional e seu legado, de forma inovadora e colaborativa. O patrocínio do projeto é da Enel Distribuição Rio, em conjunto com a Secretaria de Estado de Esporte, Lazer e Juventude do Rio de Janeiro, por meio da Lei de Incentivo, do Governo Estadual.

Contando com o apoio de colecionadores, o eMuseu do Esporte terá oito galerias virtuais permanentes, que serão lançadas no final de junho de 2020, em uma plataforma 3D robusta, dentre as quais estarão: Enel, e das entidades esportivas, Confederação Brasileira de Basketball (CBB), Confederação Brasileira de Canoagem (CBCa), Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM), Comitê Brasileiro do Esporte Master (CBEM), Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), Galeria Olímpica, Exército e a Marinha juntos na Galeria do Desporto Militar. Esses espaços terão um tour virtual com exposição de acervos digitais inéditos, possibilitando experiências imersivas aos participantes.

Além disso, será lançado, ao mesmo tempo, um portal do eMuseu do Esporte, no qual fãs do esporte, atletas, ex-atletas, entidades esportivas e demais interessados poderão criar seus perfis, como em uma rede social, e compartilhar seus acervos pessoais.