Emoção e adrenalina até o fim nas 3ª e 4º etapas do Estadual de Kart

Cada volta representa uma oportunidade de ultrapassar ou a chance de ser deixado para trás. Foi assim no evento dia do Campeonato Capixaba de Kart (CCK): emoção e adrenalina até o fim. O Kartódromo Internacional da Serra recebeu, no último sábado, 53 pilotos e seus familiares para as 3ª e 4ª etapas do CCK. Teve criança pilotando, torcida organizada e toda a expectativa de quem vem se preparando para esta competição.

O dia começou com a corrida lúdica de sete cadetes, que têm de sete a nove anos. O vencedor foi Arthur Malta. Depois foi a vez da categoria PKI, com 12 pilotos, e quem garantiu a vitória foi Bianco Santos. Os 2º e 3º lugares são Joanir Souza e Marcelo Waichert.

O ganhador na categoria F4 Cup foi Caio Miguel (GTM Racing - Mercedes-Benz), de 19 anos, que quase não participou do campeonato deste ano. Ele começou no kart aos sete anos de idade, graças ao incentivo do pai, mas precisou parar em 2014. Voltou três anos depois, trabalhando no Kartódromo, reaproveitando pneus e correntes que seriam jogados fora por outros pilotos.

Eu não esperava ganhar. Larguei em 5º, mas consegui reverter a situação quando quem estava na frente abriu um pouco. Porém, tive que tomar cuidado porque o de trás estava encostando. Foi muito disputado, afirmou Caio.

O 2º lugar foi para Pedro Bica (GS MotorSports) e o 3º para Thiago Palazzo (Fernandes Competições), atual líder do campeonato. Um dos 21 pilotos participantes da categoria é João Paulo Cheroto (GTM Racing - Mercedes-Benz), que contou com um incentivo pra lá de especial. Os amigos de Colatina vieram prestigiá-lo com uniforme e tudo. A Equipe Feinho, como é chamada, uniu-se pelos filhos que estudam juntos. O grupo de pais virou, então, um grupo de amigos que se encontram toda semana.

O pódio com os primeiros colocados da F4 Crédito: Pedro Gomes/Divulgação

A última categoria do dia foi a Sprinter, com 10 competidores. Venceu Romárcio Viola (HP Motorsport) e Miguel Nieto (Fernandes Competições) ficou em 2º lugar. O nove vezes campeão estadual de kart, Ariel Varella (GS MotorSports), voltou para o segundo dia do CCK e já garantiu o 3º lugar. Três pilotos da Sprinter Júnior, que têm 11 e 12 anos, também participaram e o ganhador foi João Sartório (Dartagnan), seguidor por Pedro Sá (Corbacho Competições) e Sandrinho Cibien (Felipinho Racing).