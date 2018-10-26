Emoção de sobra: Lili e parceira Josi vão à semifinal do Brasileiro

A capixaba Lili em quadra pelo Brasileiro Open de Vôlei de Praia, em Vila Velha Crédito: Matheus Vidal/CBV

Classificação em meio à chuva e às lágrimas. A capixaba Lili e catarinense Josi garantiram vaga nas semifinais do Circuito Brasileiro Open de Vôlei de Praia. Logo após o último ponto diante de Neide e Andrezza (AL/AM), que selou a vitória por 2 sets a 0 (21/18 e 21/14) nas quartas de final, a aniversariante do dia não aguentou e desabou no choro, nas areias da Praia da Costa.

"Eu estou muito emocionada e feliz. Estar na semifinal é muito bom, principalmente por estar em casa. Sempre tive bons resultados no Espírito Santo. A energia da torcida, da família faz a gente ficar ligada o tempo todo. Ponto a ponto penso neles, vibro com eles. Jogamos unidas e fomos positivas nos momentos difíceis. Essa foi a grande diferença para chegar na semifinal no torneio mais disputado do mundo", disse Lili, que nas oitavas de final derrotou as cearenses Amanda e Verena por 2 sets a 0 (21/17 e 21/16).

Emocionada, a capixaba Lili abraça a esposa Larissa após avançar à semifinal Crédito: Marcella Scaramella

A chuva estava forte, mas não afastou a torcida da arena. O tempo ruim, porém, obrigou as duplas a mudarem algumas estratégias em quadra. "A bola estava muito pesada, está chovendo para caramba. Para atacar forte estava bem difícil, então a gente teve que modificar o esquema de jogo, assim como elas. O vôlei de praia é quem se adapta melhor: areia fofa, areia dura, vento, chuva, sol... E a gente se adaptou bem ao clima daqui", explicou.

Agora Josi e Lili terão pela frente nada menos do que as atuais campeãs brasileiras Carol Solberg e Maria Elisa (RJ/PE). O jogo acontece neste sábado, às 11h30. "A gente joga contra elas no Mundial, Brasileiro, mas não estamos pensando muito nos adversários, mas no que podemos fazer de bom para chegar o mais longe possível. Será um belíssimo jogo, estamos com muita vontade e energia."