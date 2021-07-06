Em 'prova de equipe', Cavendish vence a 10ª etapa do Tour de France

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O britânico Mark Cavendish conquistou a 10ª etapa do Tour de France, nesta terça-feira. No trajeto entre Albertville e Valence, o ciclista usou a estratégia da sua equipe nos momentos finais para superar dois adversários e ampliou a vantagem na liderança da camisa verde – líder de pontos. Tadej Pogačar, atual campeão da competição, lidera a camisa amarela. A próxima etapa será disputada nesta quarta-feira em um percurso montanhoso de 198,9 quilômetros entre Sorgues e Malaucène.

Na disputa de hoje, Cavendish não estava na liderança a poucos metros do final. Uma estratégia da equipe Deceuninck - Quick-Step Cycling Team o garantiu um momento emocionante. Michael Mørkøv, companheiro de equipe, fez os 500 metros finais a 64km/h e deixou caminho aberto para a vitória do britânico. Van Aert e Philipsen ocupavam posições melhores, mas a estratégia em grupo foi o que garantiu as ultrapassagens perto da linha de chegada.

- Nós conhecíamos este final, sabíamos que tínhamos que dar aquela última curva larga para manter a velocidade. É graças a eles, eu não fiz nada em particular, apenas os 150 metros - destacou Mark Cavendish.

Para os rivais, o clima não favoreceu nesta etapa.

- O final não foi fácil. Com o vento, foi bastante estressante. É um dia a menos para se preocupar. Amanhã vai ser muito difícil, com duas subidas muito difíceis. Sei que é uma subida mítica - ressaltou o atual campeão do Tour de France, o esloveno Tadej Pogačar.

Após 10 etapas, o esloveno Pogačar lidera a camisa amarela (líder da classificação individual) e branca (ciclista mais jovem). Já Cavendish veste camisa verde com 218 pontos. O colombiano Nairo Quintana é o “rei da montanha” e veste a camisa de bolinhas.

L’Étape Brasil | L’Étape Rio

O Brasil terá duas edições na temporada 2021. O L’Étape Rio acontecerá de 19 a 21 de novembro, na Marina da Glória, e Campos do Jordão (SP), em 26 de setembro.

A etapa do Rio terá como sede a Marina da Glória, com percursos de 111 quilômetros e 62 quilômetros pela orla carioca.

Na versão completa da prova, os ciclistas irão até o Recreio dos Bandeirantes, e logo depois retornarão a Marina da Glória para cruzarem a linha de chegada.

Os participantes serão distribuídos na área da largada em grupos de acordo com seu condicionamento físico, ou seja, os mais rápidos largarão na frente.