Em meio às tensões entre os dois países, Rússia vence a Ucrânia e está na final da Euro de futsal

Nesta sexta-feira, a Rússia derrotou a Ucrânia por 3 a 2 na Arena Ziggo Dome, na Holanda, e avançou à final da Euro de futsal. Sokolov, Afanasyev e Niyazov fizeram os gols da vitória. Siryi e Abakshyn marcaram pelo lado ucraniano. A partida, vale lembrar, acontece em meio a um momento delicado e de tensão entre os dois países.> Técnicos que não deram certo no clube onde tiveram destaque como jogadorÉ importante destacar que a Ucrânia é uma ex-república soviética, e a relação turbulenta entre os dois países não vem de hoje. Nos últimos anos, por exemplo, a Rússia anexou a Crimeia, região que antes fora cedida aos ucranianos na época da União Soviética (URSS). Também existem conflitos entre separatistas do país pró-Moscou com o exército local no leste da Ucrânia.

Um ponto que aumentou as tensões foi a retomada da candidatura de uma vaga para a Ucrânia na Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte). Esta é uma aliança militar criada por países da América do Norte e da Europa.

Assinada em 1949 por 12 Nações fundadoras, o objetivo principal na época era não só proteger os países da Europa Ocidental da expansão da URSS como também combater o comunismo. Vale lembrar que, naquele contexto, a Segunda Guerra Mundial havia acabado há quase quatro anos. Portanto, já se iniciava o período de Guerra Fria.De volta à tensão atual, já no fim do ano passado, o governo de Vladimir Putin colocou mais de 100 mil soldados na fronteira contra a Ucrânia. Consequentemente, isso ligou o sinal de alerta em Kiev, capital da Ucrânia, Washington, capital dos Estados Unidos, e da Europa de que uma invasão russa poderia acontecer.

O presidente Putin tem criticado a expansão da Otan na direção das fronteiras russas. Além disso, a Rússia exige um veto permanente da entrada da Ucrânia na organização. O país também se incomodou com a aquisições de drones de ataques por parte dos ucranianos. DENTRO DE QUADRA

A partida desta tarde marcou o primeiro encontros entre as duas seleções em qualquer torneio - seja da Uefa ou da Fifa- desde que a proibição de se enfrentarem está em vigor. Às 16h desta sexta-feira, Portugal e Espanha medirão forças para enfrentar a Rússia na final, que acontece no domingo, às 13h30 (horário de Brasília).