Em fase de ajustes para Olimpíadas, Martine Grael e Kahena Kunze são campeãs da Semana de Hyères

Após quinze regatas e com uma bela recuperação ao longo da semana, as bicampeãs olímpicas Martine Grael e Kahena Kunze conquistaram neste sábado a medalha de ouro da Semana Olímpica de Hyères, na França, na classe 49erFX, resultado importante na fase de preparação para a corrida rumo às Olimpíadas de Paris, em 2024. A dupla disputou a medal race e, com um sexto lugar e 68 pontos perdidos na soma, garantiu o lugar mais alto do pódio.

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As americanas Stephanie Roble e Margareth Shea ficaram com a medalha de prata, seguidas pelas norueguesas, Helene Noess e Marie Ronningen, que completaram o pódio.

A dupla começou a competição com dificuldades, após um período curto de preparação. As brasileiras terminaram o primeiro dia em 24º lugar, após um oitavo e um 13º lugar. No dia seguinte, saltaram para a quarta colocação. Depois, assumiram a vice-liderança e entraram na regata da medalha na primeira posição.

- Estamos muito contentes com o dia a dia que fizemos, desde começar um pouco mal, passando pelo segundo dia ainda algumas regatas mais ou menos com um protesto difícil. Para depois começar a acertar algumas regatas chave. E chegar no grupo da frente para disputar essa medalha - comemorou Martine.