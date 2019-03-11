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Vôlei de Praia

Em Doha, capixabas Alison e André Stein dão início à corrida olímpica

Dupla capixaba, que garantiu vaga na competição por convite, é uma das cinco do Brasil a disputar a etapa quatro estrelas

Publicado em 11 de Março de 2019 às 14:28

Publicado em 

11 mar 2019 às 14:28
A etapa quatro estrelas de Doha (Qatar), válida pelo Circuito Mundial de Vôlei de Praia 2019, acontece desta terça-feira (12) até sábado (16). O Brasil será representado por cinco duplas do naipe masculino, e o torneio tem grande importância, sendo o primeiro da corrida olímpica das duplas brasileiras aos Jogos Olímpicos de 2020.
Alison e André Stein estão na disputa por uma vaga em Tóquio-2020 Crédito: Divulgação/CBV
No Circuito Mundial, os eventos são definido pelo número de estrelas, indo de um até cinco. Mas na corrida olímpica do Brasil, apenas os eventos de quatro e cinco estrelas, além do Campeonato Mundial, são contabilizados, cada um com peso correspondente. Além disso, os times terão uma média dos 10 melhores resultados, podendo descartar as piores participações.
Em Doha, o Brasil será representado na fase de grupos por Pedro Solberg/Vitor Felipe (RJ/PB), Evandro/Bruno Schmidt (RJ/DF), Guto/Saymon (RJ/MS) e Alison/André Stein (ES), os últimos por wild card (convite). Eles entram em quadra a partir de quarta-feira.
Além deles, Ricardo e Álvaro Filho (BA/PB), que nesta segunda-feira superaram Thiago e George (SC/PB) por 2 sets a 1 no Country Quota (cota do país), disputam o classificatório nesta terça, precisando superar dois jogos eliminatórios seguidos para conseguir a vaga. Se vencerem, se juntam aos outros quatro times.
As duplas campeãs em Doha recebem 800 pontos no ranking do Circuito Mundial e uma premiação de cerca de R$ 75 mil. A primeira etapa da corrida olímpica brasileira no feminino ocorre em Xiamen, na China, de 24 a 28 de abril.
Doha é a segunda de dez etapas do nível quatro estrelas programadas para o Circuito Mundial em 2019. A primeira, em Haia, na Holanda, não contou pontos para a corrida olímpica, pois foi realizada em ginásio fechado e climatizado, durante a virada do ano. Estão agendadas ainda outras duas etapas cinco estrelas e o Campeonato Mundial para este ano. A corrida olímpica, porém, segue até fevereiro de 2020.
Ao final da corrida olímpica, as duas duplas com maior pontuação em cada naipe estarão classificadas para os Jogos de Tóquio. Em caso de empate entre duas ou mais duplas, os critérios de desempate serão, por ordem: melhor resultado no Campeonato Mundial de 2019; melhor resultado nas etapas cinco estrelas; melhor resultado nas etapas quatro estrelas; melhor resultado na última etapa jogada entre as duplas. 

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