Em Doha, capixabas Alison e André Stein dão início à corrida olímpica

A etapa quatro estrelas de Doha (Qatar), válida pelo Circuito Mundial de Vôlei de Praia 2019, acontece desta terça-feira (12) até sábado (16). O Brasil será representado por cinco duplas do naipe masculino, e o torneio tem grande importância, sendo o primeiro da corrida olímpica das duplas brasileiras aos Jogos Olímpicos de 2020.

Alison e André Stein estão na disputa por uma vaga em Tóquio-2020 Crédito: Divulgação/CBV

No Circuito Mundial, os eventos são definido pelo número de estrelas, indo de um até cinco. Mas na corrida olímpica do Brasil, apenas os eventos de quatro e cinco estrelas, além do Campeonato Mundial, são contabilizados, cada um com peso correspondente. Além disso, os times terão uma média dos 10 melhores resultados, podendo descartar as piores participações.

Em Doha, o Brasil será representado na fase de grupos por Pedro Solberg/Vitor Felipe (RJ/PB), Evandro/Bruno Schmidt (RJ/DF), Guto/Saymon (RJ/MS) e Alison/André Stein (ES), os últimos por wild card (convite). Eles entram em quadra a partir de quarta-feira.

Além deles, Ricardo e Álvaro Filho (BA/PB), que nesta segunda-feira superaram Thiago e George (SC/PB) por 2 sets a 1 no Country Quota (cota do país), disputam o classificatório nesta terça, precisando superar dois jogos eliminatórios seguidos para conseguir a vaga. Se vencerem, se juntam aos outros quatro times.

As duplas campeãs em Doha recebem 800 pontos no ranking do Circuito Mundial e uma premiação de cerca de R$ 75 mil. A primeira etapa da corrida olímpica brasileira no feminino ocorre em Xiamen, na China, de 24 a 28 de abril.

Doha é a segunda de dez etapas do nível quatro estrelas programadas para o Circuito Mundial em 2019. A primeira, em Haia, na Holanda, não contou pontos para a corrida olímpica, pois foi realizada em ginásio fechado e climatizado, durante a virada do ano. Estão agendadas ainda outras duas etapas cinco estrelas e o Campeonato Mundial para este ano. A corrida olímpica, porém, segue até fevereiro de 2020.