Em competição na Espanha, Robert Scheidt conquista título de vela da classe Laser em Lanzarote

Crédito: Brasileiro se prepara para as Olimpíadas de Tóquio, em julho deste ano. Divulgação

Nesta sexta-feira, o velejador Robert Scheidt conquistou o título da ILCA Coach Regatta Lanzarote, na ilha de Lanzarote, na Espanha. A vitória do bicampeão olímpico de 47 anos, na classe Laser, veio após oito regatas, nas quais esteve sempre entre os top 10, além de ter conquistado duas vitórias. Vale ressaltar que o brasileiro, que soma cinco medalhas em Olimpíadas, está se preparando para sua sétima participação em Jogos Olímpicos (recorde entre os atletas brasileiros).

- Foram quatro dias e oito regatas. Apesar de ser uma competição organizada pelos treinadores e, portanto, não oficial, foi muito boa, reunindo alguns dos principais velejadores da Europa. Também tivemos todas as condições nesses quatro dias de disputa, com vento fraco e vento forte. E nesse momento tão difícil que estamos passando, ter a possibilidade de fazer esporte com segurança e velejar ao lado dos melhores é um privilégio. Estou satisfeito com a minha performance - disse Scheidt.

Além disso, o velejador também comentou que seu desempenho foi melhorando de forma gradual. Assim, para o bicampeão olímpico, a vitória veio, principalmente, pelo último dia do torneio. No entanto, o brasileiro afirmou que a melhor coisa é o fato dele estar conseguindo elevar seu nível.

- Fui melhorando a cada dia e no último tive a chance de vencer. Velejei bem e consegui. Porém, o título não é o mais importante. O principal é que estou conseguindo elevar o meu nível mais uma vez. O título do velejador veio após 21 pontos perdidos. O resultado se deu graças a regularidade do brasileiro, que completou seis das oito regatas entre os cinco primeiros. Seu pior resultado foi um décimo lugar, que entrou como descarte entre seus desempenhos.

O vice-campeonato ficou com o sueco Jesper Stalheim, com 30 pontos perdidos, seguido pelo britânico Elliot Hanson, terceiro colocado com 39 pontos perdidos. O francês Jean Baptist Bernaz, companheiro de treinos de Robert e um dos principais velejadores da atualidade, terminou a competição em oitavo lugar, com 65 pontos perdidos. No total, o campeonato reuniu 28 barcos.

O esportista brasileiro já havia conquistado outros pódios em 2021. Na competição que inaugurou o ano, Scheidt ficou com o vice-campeonato da Lanzarote Winter Series. Já em dezembro de 2020, em Vilamoura, o velejador terminou em 3º lugar da Portugal Grand Prix – round 1.

RECORDE OLÍMPICO

Com vaga garantida na classe Laser para os Jogos do Japão, Robert Scheidt está prestes a disputar o maior evento esportivo do planeta pela sétima vez, um recorde entre os atletas brasileiros.

TRAJETÓRIA ATÉ TÓQUIO

Scheidt retornou à classe Laser em 2019, após quase três anos ausente. Nos Jogos do Rio/2016, embora tenha vencido o medal race, o brasileiro terminou na quarta colocação. De lá em diante, o velejador passou por um período de readaptação e conseguiu seu maior objetivo: o índice para Tóquio, com o 12° lugar no Campeonato Mundial da Classe Laser 2019, em Sakaiminato, no Japão.