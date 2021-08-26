‘Em casa’, Henrique Avancini disputa primeiro título após Tóquio

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Em seu reencontro com a Itália, o brasileiro Henrique Avancini encara a primeira grande decisão após Tóquio. No vale de Val di Sole (ITA), o ciclista fluminense disputa, nesta quinta-feira, o título do short track do Campeonato Mundial de MTB XCO. E o público brasileiro pode acompanhar todas as emoções em transmissão ao vivo, pela Red Bull TV, por meio do link https://win.gs/380Aowr.

Nesta temporada, a organização do Mundial criou qualificatórias antes da disputa do XCC. Inscrito na Bateria 2, Avancini avançou com a segunda melhor posição e tempo de 20min19s, atrás apenas do neozelandês Anton Cooper, que cruzou a linha de chegada dois segundos antes. Os brasileiros Luiz Henrique Cocuzzi e Ulan Galinski também ficaram entre os 40 melhores no geral, assim como o francês Maxime Marotte, o tcheco Ondrej Cink, o sul-africano Alan Hatherly e o italiano Gerhard Kerschbaumer.

- Bom começo de Campeonato Mundial com o qualify do short track. Depois de uma péssima largada, recuperei e voltei a disputar na ponta da prova. No fim, cruzei em segundo - afirmou o atleta.

- Val di Sole é um lugar em que eu já tive grandes experiências, onde gosto de competir e me sinto bem. Estou muito motivado em competir neste país. Tenho esperanças de que agora estou no processo de crescente, e voltar a competir nos grandes eventos na Europa é sempre bom. Essa é minha motivação. Geralmente, gosto de ir para as provas com uma ambição bem clara, com objetivos claros, como eu quero performar e qual é minha faixa de resultados que eu almejo. Dessa vez, estou me preocupando mais com minhas sensações individuais do que com outras coisas - completa.