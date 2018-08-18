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Em Vila Velha

Em casa, Felipe Annunciato quer repetir a dose no 38º Triathlon do Exército

Campeão em 2017, o triatleta chega com um dos favoritos à prova deste domingo (19)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 ago 2018 às 21:42

Publicado em 17 de Agosto de 2018 às 21:42

É no quintal de casa que o triatleta Felipe Annunciato, paulista radicado no Estado, espera vencer a primeira etapa dele na Copa Triathlon Brasil no ano, que ocorre simultaneamente no 33º Triathlon do Exército, em Vila Velha, neste domingo (19), a partir das 8 horas, na orla de Itaparica.
Felipe Annunciato tem no ciclismo um dos pontos fortes no triatlo Crédito: Peter Falcão/Pauta Livre
Campeão da edição do ano passado, o competidor vem em uma crescente na temporada e espera chegar ao primeiro lugar competindo no Estado que o adotou. "Venci a prova do Exército em 2017 e neste ano venho de uma sequência positiva na Copa Brasil. Fui 28º em Salvador (BA), 3° em Florianópolis (SC) e 2º em Palmas (TO). A quarta etapa é o  33º Triathlon do Exército, então se seguir nessa evolução, posso vencer", destacou. 
O fato de conhecer bem o local da prova é joga ainda mais a favor do triatleta. Nem mesmo a possibilidade de chuva diminuiu a expectativa. "Particularmente eu gosto de competir nessas condições. Só que fica mais difícil, em especial o ciclismo. Cada atleta reage de uma maneira às adversidades", analisou.
Mais do que vencer, Annunciato espera ir bem para somar pontos na corrida olímpica. "Essa prova dá pontos para o ranking e como todo atleta, quero ir a uma olimpíada. Portanto espero sim ir muito bem aqui", finalizou. 
A competição será disputada na modalidade sprint, com 750 metros de natação, 20 quilômetros de bicicleta e mais 5 km de corrida de rua.

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