Eleição da Comissão de Atletas do COB é suspensa a pedido do skate

Crédito: Rafael Bello/COB

A eleição que definiria a Comissão de Atletas do COB para o próximo ciclo olímpico, inicialmente marcada para acontecer entre segunda-feira até sexta-feira, foi suspensa por determinação judicial solicitada pela Confederação Brasileira de Skate (CBSk).

A decisão da 7ª Vara Cível do Rio de Janeiro foi motivada pelo fato de que apenas atletas que já participaram de alguma edição olímpica podem votar e serem eleitos para a comissão, renovada nos anos olímpicos. Como os Jogos de Tóquio foram adiados para 2021, modalidades que estrearão no programa não seriam representadas no próximo ciclo caso o pleito acontecesse agora.

A decisão apontou "desvio de finalidade e notório prejuízo aos atletas confederados, que seriam alijados do processo eletivo, uma vez que o adiamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020 impede a obtenção da qualificadora necessária a votar e ser votado".

Durante a semana, o COB anunciou que 64 esportistas ou ex-esportistas haviam se candidatado, sendo 33 mulheres e 31 homens.

"Entendemos que o Brasil deve seguir o caminho adotado pelos Comitês Olímpico e Paralímpico internacionais, que estenderam o mandato de suas Comissões de Atletas e realizarão as eleições após os Jogos de Tóquio no ano que vem", disse a CBSk.