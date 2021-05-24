Egan Bernal conquista 16ª etapa do Giro d'Italia e dispara na liderança

O ciclista colombiano Egan Bernal, da equipe Ineos, venceu nesta segunda-feira a 16ª etapa do Giro d'Italia e ficou mais próximo de conquistar o título.
Bernal completou a prova em 4h22m41, com 27 segundos de vantagem sobre o francês Romain Bardet e o italiano Damiano Caruso. Com o resultado, o colombiano disparou na liderança geral, com 2s24 à frente de Caruso.
A prova, que seria de 212km, precisou ser encurtada para 153km em função das más condições meteorológicas.
A próxima etapa, a penúltima, acontece na quarta-feira, com largada em Canazei e chegada em Sega di Ala.