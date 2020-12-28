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Edgar Hubner confirma candidatura à presidência da CBHb

Candidato é membro da Comissão de Desenvolvimento da Federação Internacional de Handebol, vice-presidente do Conselho de Administração da Confederação Brasileira de Handebol e  ex-gerente do COB...
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Publicado em 

28 dez 2020 às 15:17

Publicado em 28 de Dezembro de 2020 às 15:17

Crédito: Divulgação / CBHb
Membro da Comissão de Desenvolvimento da Federação Internacional de Handebol (IHF) e vice-presidente licenciado do Conselho de Administração da Confederação Brasileira de Handebol, Edgar Hubner oficializou, nesta segunda, sua candidatura à presidência da CBHb. Ele também é ex-gerente do COB.
Hubner tem 63 anos e conta com o apoio das federações de Mato Grosso do Sul, Paraíba, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.
- Sinto-me muito motivado a encarar esse desafio e ajudar a modalidade que construiu minha carreira profissional a retomar o caminho do sucesso nacional e internacional. O Brasil atualmente é o número 1 no handebol de praia no ranking da Federação Internacional de Handebol, com atletas, técnicos e árbitros reconhecidos no mundo. País campeão mundial adulto feminino, em 2013, e com atletas brasileiros jogando nas principais ligas masculinas e femininas do mundo, o Brasil encontra-se entre os 15 países no ranking da IHF, o que demonstra todo seu potencial - comentou Hubner.
Para evitar conflito de interesses e dar transparência ao processo eleitoral, Edgar Hubner apresentou, no mês de novembro, seu pedido de licenciamento da vice-presidência do Conselho de Administração da CBHb.

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