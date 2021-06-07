E1 Series confirma Mundial de Lanchas Elétricas em 2023

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A Electric Sea Racing Limited (‘E1 Series’) e o PIF (o Fundo de Investimento Público) anunciam uma parceria para criar o primeiro campeonato de barcos a motor elétricos do mundo. As partes fizeram o comunicado no mesmo dia do lançamento do novo design da lancha elétrica RaceBird.

A parceria representa um passo significativo no desenvolvimento a longo prazo do campeonato, programado para ocorrer no início de 2023.

O investimento da PIF na E1 está em linha com sua estratégia 2021-2025 anunciada no início deste ano, que se concentra em 13 setores estratégicos principais, incluindo esportes e entretenimento, e energia renovável.

Isso inclui grandes investimentos em empresas de energia renovável, como ACWA Power e o projeto Sudair Solar Energy, bem como no desenvolvimento de veículos elétricos por meio de seu investimento na Lucid Motors.

Os criadores da E1 Series são: Alejandro Agag, presidente da E1, e Rodi Basso, CEO da E1.

- É um grande prazer receber a bordo da PIF como um novo parceiro neste empreendimento empolgante. Obter o apoio do PIF neste estágio inicial de desenvolvimento enfatiza a importância de nossa missão de eletrificar a mobilidade marítima. Com o novo design do barco RaceBird que você vê hoje, esperamos acelerar as mudanças na indústria naval e fornecer soluções sustentáveis ​​para embarcações de lazer futuras - disse Alejandro Agag.

Nesta segunda-feira, data do anúncio da parceria, estiveram presentes o presidente da Union Internationale Motonautique (UIM) Raffaele Chiulli, bem como pela fundadora da SeaBird Technologies, Sophi Horne, e pela fundadora e CEO da Victory Marine Brunello.

A embarcação tem um design completamente novo e foi co-criada por Horne e Acampora após um extenso processo de validação.

O RaceBird é inspirado na natureza e nos pássaros voando baixo sobre a água e possui um motor de popa, capota de segurança fechada e tecnologia de hidrofólio.

Usando a tecnologia inovadora de hidrofólio, os barcos a motor RaceBird elétricos irão subir muito acima da superfície da água, permitindo um arrasto mínimo e máxima eficiência energética.

Ser levantado acima das ondas não só melhora o desempenho, mas também promove uma corrida disputada e competitiva com uma esteira reduzida ao seguir um oponente.

- Eles conseguiram desenvolver uma lancha inovadora com um design atraente e baseada em soluções práticas prontas para competir. Em breve, também anunciaremos nossos parceiros de trem de força e eletrônicos; estamos dentro do cronograma para entrar na água em breve - contou Rodi Basso, cofundador e CEO da E1.

O RaceBird é especialmente projetado para regatas e é capaz de atingir velocidades de até 50 nós (93 km / h ou 58 mph), com os pilotos demonstrando suas habilidades em circuitos estreitos e técnicos localizados perto da costa, no coração de áreas urbanas.

Com o projeto agora validado, o RaceBird entrou na fase de produção com os engenheiros especialistas da Victory Marine concentrando seus esforços e recursos nos próximos meses na fabricação de uma frota completa de lanchas elétricas prontas para competições.

- Este empolgante investimento em um novo formato esportivo de primeira linha se alinha à nossa estratégia de permitir a inovação globalmente e desbloquear novas indústrias, bem como construir parcerias estratégicas valor real agregado à Arábia Saudita.