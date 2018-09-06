Dyego, de Vila Velha, e Letícia Villar, de Anchieta, brilharam nas sêmis

Dyego e Letícia seguem desfilando talento nas areias capixabas Crédito: Peter Falcão/Pauta Livre

Dyego, de Vila Velha, e Letícia Villar, de Anchieta, foram eleitos os destaques das semifinais dos Campeonatos Estaduais de Beach Soccer. Os dois serão trunfos de suas equipes nas finais do próximo domingo (9), no Centro Municipal de Beach Soccer, na Praça dos Namorados, em Vitória.

No masculino, o artilheiro da rodada foi Brendo Chagas, de Anchieta, com três gols. Mas a luta pela artilharia geral da competição continua intensa. Quem lidera é Boquinha, de Vila Velha, com sete gols. Em segundo está Erick Lyrio, também de Vila Velha, com seis gols.

Disputam também a liderança Juninho Bebê e Diego, ambos de Anchieta; Léo, do Rio Novo/Rio Branco e Luan, de Santa Leopoldina, todos com quatro gols. A semifinal masculina teve 17 gols, 8.5 gols em média por jogo.

No feminino, a artilheira da semifinal foi Maiara, do São Pedro, com três gols. Quem lidera a artilharia é Thaís, de Vila Nova/Vila Velha, com sete gols. Em segundo lugar com quatro gols constam: Taiane, do Vilavelhense; Jéssica, de Anchieta, e Tuanny, de Vila Nova/Vila Velha. A semifinal teve 12 gols, seis em média por jogo.

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