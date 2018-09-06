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Dyego, de Vila Velha, e Letícia Villar, de Anchieta, brilharam nas sêmis

As finais dos Estaduais acontecerão no próximo domingo (9) no Centro Municipal de Beach Soccer, na Praça dos Namorados, em Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 set 2018 às 00:17

Publicado em 06 de Setembro de 2018 às 00:17

Dyego e Letícia seguem desfilando talento nas areias capixabas Crédito: Peter Falcão/Pauta Livre
Dyego, de Vila Velha, e Letícia Villar, de Anchieta, foram eleitos os destaques das semifinais dos Campeonatos Estaduais de Beach Soccer. Os dois serão trunfos de suas equipes nas finais do próximo domingo (9), no Centro Municipal de Beach Soccer, na Praça dos Namorados, em Vitória.
No masculino, o artilheiro da rodada foi Brendo Chagas, de Anchieta, com três gols. Mas a luta pela artilharia geral da competição continua intensa. Quem lidera é Boquinha, de Vila Velha, com sete gols. Em segundo está Erick Lyrio, também de Vila Velha, com seis gols.
Disputam também a liderança Juninho Bebê e Diego, ambos de Anchieta; Léo, do Rio Novo/Rio Branco e Luan, de Santa Leopoldina, todos com quatro gols. A semifinal masculina teve 17 gols, 8.5 gols em média por jogo.
No feminino, a artilheira da semifinal foi Maiara, do São Pedro, com três gols. Quem lidera a artilharia é Thaís, de Vila Nova/Vila Velha, com sete gols. Em segundo lugar com quatro gols constam: Taiane, do Vilavelhense; Jéssica, de Anchieta, e Tuanny, de Vila Nova/Vila Velha. A semifinal teve 12 gols, seis em média por jogo.
AS FINAIS
 
As finais dos Estaduais acontecerão no próximo domingo (09). Às 10 horas jogam São Pedro e Anchieta (feminino) e às 11 horas: Anchieta e Vila Velha (masculino). A programação começa, contudo, às 8 horas, com a definição do terceiro colocado do Estadual feminino. Enfrentam-se PSNE e Vila Nova/Vila Velha. Logo depois jogam pela terceira colocação do Estadual masculino: Rio Novo/Rio Branco e Santa Leopoldina. A entrada é franca.

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