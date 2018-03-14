Duplas chegam embaladas à etapa de Maceió após conquistas recentes

A etapa de Maceió (AL) do Circuito Brasileiro Open de Vôlei de Praia começa nesta semana, na Praia da Pajuçara. E três duplas chegarão embaladas à capital alagoana, já que conquistaram títulos importantes nas últimas semanas e esperam manter o bom desempenho na penúltima etapa do tour nacional.
Fernanda Berti/Bárbara Seixas (RJ) venceram o Major Series dos EUA, pelo Circuito Mundial 2018. Já Victoria/Tainá (MS/SE) e Vitor Felipe/Guto (PB/RJ) conquistaram a etapa de Santa Cruz Cabrália, na Bahia, pelo Circuito Sul-Americano. Os três times não disputam o classificatório e já estão garantidos diretamente na fase de grupos.
Foi uma conquista muito importante pelo grande esforço de toda equipe. São diversos profissionais trabalhando conosco, então Bárbara e eu somos a parte final deste processo. Vencer um torneio de nível tão alto é excelente, mas cada competição é diferente. Vamos fazer como nos Estados Unidos, focadas em cada ponto, jogo a jogo, disse Fernanda Berti, campeã em Fort Lauderdale.
No torneio masculino, as 16 duplas já garantidas pelo ranking são Evandro/André Stein (RJ/ES), Alison/Bruno Schmidt (ES/DF), Vinícius/Luciano (ES), Ramon Gomes/Fernandão (RJ/ES), Thiago/Marcus Borlini (SC/ES), Vitor Felipe/Guto (PB/RJ), Pedro Solberg/George (RJ/PB), Álvaro Filho/Saymon (PB/MS), Hevaldo/Arthur Lanci (CE/PR), Léo Vieira/Jô (DF/PB), Harley/Jeremy (DF/RJ), Márcio Gaudie/Moisés (RJ/BA), Lipe/Fábio Bastos (CE), Benjamin/Pedro Henrique (MS/PB), Eduardo Davi/Ricardo (PR/BA) e Luccas Lima/Guto (SP).
Já as 16 duplas femininas classificadas pelo ranking são Josi/Lili (SC/ES), Carol Solberg/Maria Elisa (RJ), Ágatha/Duda (PR/SE), Ana Patrícia/Rebecca (MG/CE), Tainá/Victoria (SE/MS), Fernanda Berti/Bárbara Seixas (RJ), Juliana/Andressa (CE/PB), Val/Ângela (DF/RJ), Andrezza/Rachel (AM/RJ), Érica Freitas/Thati (MG/PB), Izabel/Renata (PA/RJ), Carolina Horta/Maria Clara (CE/RJ), Vitoria/Juliana Simões (RJ/PR), Vivian/Naiana (PA/CE), Luiza Amélia/Semírames (CE/SP) e Sandressa/Neide (AL).
Após cinco etapas, Ágatha e Duda lideram com 1.760 pontos o ranking geral, mas considerando o descarte do pior resultado, aparecem atrás de Carol Solberg e Maria Elisa, que somam 1.720 pontos. No masculino, os campeões mundiais Evandro e André lideram com 1.800 pontos, seguidos por Vitor Felipe/Guto, que somam 1.600 pontos.